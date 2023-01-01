За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 окупантів

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 350270 (+1080) осіб,

– танків - 5828 (+14),

– бойових броньованих машин - 10825 (+31),

– артилерійських систем - 8226 (+20),

– РСЗВ - 932 (+4),

– засоби ППО - 611 (+0),

– літаків - 324 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6342 (+26),

– крилаті ракети - 1613 (+1),

– кораблі /катери - 22 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 10919 (+48),

– спеціальна техніка - 1208 (+5).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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