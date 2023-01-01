За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 окупантів
Сьогодні, 09:40
За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 350270 (+1080) осіб,
– танків - 5828 (+14),
– бойових броньованих машин - 10825 (+31),
– артилерійських систем - 8226 (+20),
– РСЗВ - 932 (+4),
– засоби ППО - 611 (+0),
– літаків - 324 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6342 (+26),
– крилаті ракети - 1613 (+1),
– кораблі /катери - 22 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 10919 (+48),
– спеціальна техніка - 1208 (+5).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 350270 (+1080) осіб,
– танків - 5828 (+14),
– бойових броньованих машин - 10825 (+31),
– артилерійських систем - 8226 (+20),
– РСЗВ - 932 (+4),
– засоби ППО - 611 (+0),
– літаків - 324 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6342 (+26),
– крилаті ракети - 1613 (+1),
– кораблі /катери - 22 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 10919 (+48),
– спеціальна техніка - 1208 (+5).
Дані уточнюються.
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