За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 350270 (+1080) осіб,



– танків - 5828 (+14),



– бойових броньованих машин - 10825 (+31),



– артилерійських систем - 8226 (+20),



– РСЗВ - 932 (+4),



– засоби ППО - 611 (+0),



– літаків - 324 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6342 (+26),



– крилаті ракети - 1613 (+1),



– кораблі /катери - 22 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 10919 (+48),



– спеціальна техніка - 1208 (+5).



Дані уточнюються.

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