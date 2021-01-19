«Чистий Луцьк» на утилізацію здав майже тонну батарейок





Як розповів Павло Березюк, ще 1 200 кілограмів батарейок залишилося, котрі здаватимуть на утилізацію пізніше.



"Батарейки, які приносили відвідувачі, почали накопичувати з часу відкриття центру. Це не всі батарейки, які ми здала, оскільки ця послуга платна", — сказав фахівець.



Впродовж 2023 року з пунктів бору небезпечних відходів зібрали та передали на утилізацію орієнтовно тонну відходів електричного та електронного обладнання, 1 700 відпрацьованих ртутовмісних ламп та 120 термометрів.



Здати батарейки та інші фракції відходів жителі міської громади можуть на вулиці Трункіна, 7 щоденно з 7:00 до 20:00. Також у громаді встановлені спеціальні контейнери для збору люмінесцентних ламп, відпрацьованих термометрів та батарейок за такими адресами:



м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 40 А;



м. Луцьк, бульвар Дружби народів, 13 А;



с. Жидичин, вул. Данила Галицького, 12



с. Княгининок, вул. Соборна, 77



с. Забороль, вул. Володимирська, 34-а.



Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центрі управління відходами "Чистий Луцьк" передали на утилізацію першу партію батарейок. Зібрані 960 кілограмів батарейок 20 грудня передали фірмі зі Львова.Як розповів Суспільному телефоном фахівець зі зв'язків з громадськістю центру, ще 1 200 кілограмів батарейок залишилося, котрі здаватимуть на утилізацію пізніше."Батарейки, які приносили відвідувачі, почали накопичувати з часу відкриття центру. Це не всі батарейки, які ми здала, оскільки ця послуга платна", — сказав фахівець.Впродовж 2023 року з пунктів бору небезпечних відходів зібрали та передали на утилізацію орієнтовно тонну відходів електричного та електронного обладнання, 1 700 відпрацьованих ртутовмісних ламп та 120 термометрів.Здати батарейки та інші фракції відходів жителі міської громади можуть на вулиці Трункіна, 7 щоденно з 7:00 до 20:00. Також у громаді встановлені спеціальні контейнери для збору люмінесцентних ламп, відпрацьованих термометрів та батарейок за такими адресами:м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 40 А;м. Луцьк, бульвар Дружби народів, 13 А;с. Жидичин, вул. Данила Галицького, 12с. Княгининок, вул. Соборна, 77с. Забороль, вул. Володимирська, 34-а.Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію