«Чистий Луцьк» на утилізацію здав майже тонну батарейок

«Чистий Луцьк» на утилізацію здав майже тонну батарейок
У Центрі управління відходами "Чистий Луцьк" передали на утилізацію першу партію батарейок. Зібрані 960 кілограмів батарейок 20 грудня передали фірмі зі Львова.

Як розповів Суспільному телефоном фахівець зі зв'язків з громадськістю центру Павло Березюк, ще 1 200 кілограмів батарейок залишилося, котрі здаватимуть на утилізацію пізніше.

"Батарейки, які приносили відвідувачі, почали накопичувати з часу відкриття центру. Це не всі батарейки, які ми здала, оскільки ця послуга платна", — сказав фахівець.

Впродовж 2023 року з пунктів бору небезпечних відходів зібрали та передали на утилізацію орієнтовно тонну відходів електричного та електронного обладнання, 1 700 відпрацьованих ртутовмісних ламп та 120 термометрів.
«Чистий Луцьк» на утилізацію здав майже тонну батарейок

Здати батарейки та інші фракції відходів жителі міської громади можуть на вулиці Трункіна, 7 щоденно з 7:00 до 20:00. Також у громаді встановлені спеціальні контейнери для збору люмінесцентних ламп, відпрацьованих термометрів та батарейок за такими адресами:

м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 40 А;

м. Луцьк, бульвар Дружби народів, 13 А;

с. Жидичин, вул. Данила Галицького, 12

с. Княгининок, вул. Соборна, 77

с. Забороль, вул. Володимирська, 34-а.
«Чистий Луцьк» на утилізацію здав майже тонну батарейок

Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".

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Теги: Луцьк, батарейки, утилізація
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