Вночі на Волині на бездоріжжі застрягли дві «швидкі»

Вночі на Волині на бездоріжжі застрягли дві «швидкі»
Рятувальники Волині витягли два автомобілі швидкої допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

21 грудня вночі рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста cелища Голоби за допомогою спеціального обладнання на пожежній автоцистерні витягнули автомобіль швидкої допомоги в селі Партизанське Ковельського району, що застряг на бездоріжжі.

Черговий підрозділ 3-ї ДПРЧ міста Рожище допоміг бригаді швидкої допомоги в селі Іванчиці Луцького району, автомобіль якої повертався з виклику і також застряг на складній ділянці грунтової дороги.

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Теги: рятувальники, Волинь, швидка
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