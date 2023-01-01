Вночі на Волині на бездоріжжі застрягли дві «швидкі»





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



21 грудня вночі рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста cелища Голоби за допомогою спеціального обладнання на пожежній автоцистерні витягнули автомобіль швидкої допомоги в селі Партизанське Ковельського району, що застряг на бездоріжжі.



Черговий підрозділ 3-ї ДПРЧ міста Рожище допоміг бригаді швидкої допомоги в селі Іванчиці Луцького району, автомобіль якої повертався з виклику і також застряг на складній ділянці грунтової дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники Волині витягли два автомобілі швидкої допомоги.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.21 грудня вночі рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста cелища Голоби за допомогою спеціального обладнання на пожежній автоцистерні витягнули автомобіль швидкої допомоги в селі Партизанське Ковельського району, що застряг на бездоріжжі.Черговий підрозділ 3-ї ДПРЧ міста Рожище допоміг бригаді швидкої допомоги в селі Іванчиці Луцького району, автомобіль якої повертався з виклику і також застряг на складній ділянці грунтової дороги.

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