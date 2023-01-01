Міністр оборони хоче призвати на службу українців, які проживають за кордоном

Рустем Умєров заявив, що має намір наступного року призвати на військову службу українських чоловіків, які проживають за кордоном.



Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt, пише



Українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах попросять з’явитися до призовних пунктів Збройних сил.



За словами міністра, до тих чоловіків, які не виконають прохання, застосують «санкції».



«Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно», — додав він.



Напередодні Умєров також заявляв, що очікує від місцевої влади в Україні ще більшого сприяння в мобілізаційній роботі. На його думку, органи місцевого самоврядування можуть «відчутно» посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу.



Мобілізація в Україні



Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Генштаб та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонували для контрнаступальних дій мобілізувати до 400–500 тисяч людей. Президентові наразі «потрібно більше аргументів для того, щоби підтримувати цей напрямок».



Зеленський також заявляв, що не стане підписувати законопроєкт, який передбачатиме мобілізацію жінок. Але може подумати про зниження віку призовників.



Водночас Валерій Залужний переконаний, що мобілізацію не потрібно посилювати, а натомість повернути її «на ті рамки, у яких вона працювала раніше». На думку Залужного, обласні військові комісари, яких звільнили, були професіоналами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборонизаявив, що має намір наступного року призвати на військову службу українських чоловіків, які проживають за кордоном.Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt, пише Громадське Українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах попросять з’явитися до призовних пунктів Збройних сил.За словами міністра, до тих чоловіків, які не виконають прохання, застосують «санкції».«Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно», — додав він.Напередодні Умєров також заявляв, що очікує від місцевої влади в Україні ще більшого сприяння в мобілізаційній роботі. На його думку, органи місцевого самоврядування можуть «відчутно» посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу.Президентднями заявив, що Генштаб та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонували для контрнаступальних дій мобілізувати до 400–500 тисяч людей. Президентові наразі «потрібно більше аргументів для того, щоби підтримувати цей напрямок».Зеленський також заявляв, що не стане підписувати законопроєкт, який передбачатиме мобілізацію жінок. Але може подумати про зниження віку призовників.Водночаспереконаний, що мобілізацію не потрібно посилювати, а натомість повернути її «на ті рамки, у яких вона працювала раніше». На думку Залужного, обласні військові комісари, яких звільнили, були професіоналами.

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