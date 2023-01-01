Аварія з українцями у Польщі: 1 загиблий, 8 поранених





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Як зазначив представник МЗС Олег Ніколенко, генеральне консульство України в Любліні надає допомогу громадянам, що потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на польсько-українському кордоні.



"За наявною інформацією, мікроавтобус із 9 пасажирами-громадянами України зіштовхнувся з вантажівкою, яка стояла у черзі на проходження прикордонного контролю", — розповів Ніколенко.



Речник МЗС вказав, що один українець загинув, а решта вісім зазнали травм різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарні для надання меддопомоги.



"Українські консули взаємодіють з польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин аварії та вживаються заходи для репатріації тіла загиблого. Вирішується також питання доправлення пасажирів до України іншим транспортом", — додав представник відомства.



Своєю чергою польські рятувальники поінформували, що ДТП сталася вранці 21 грудня о 05:29 за місцевим часом на автодорозі №17.



Нагадаємо, біля залізничного вокзалу у Луцьку авто «Укрпошти» збило чоловіка: постраждалий загинув.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Люблінському воєводстві в Польщі в аварію потрапив мікроавтобус з українцями. У результаті ДТП 1 людина загинула, ще вісім шпиталізовані.Про це пише Суспільне Як зазначив представник МЗС, генеральне консульство України в Любліні надає допомогу громадянам, що потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на польсько-українському кордоні."За наявною інформацією, мікроавтобус із 9 пасажирами-громадянами України зіштовхнувся з вантажівкою, яка стояла у черзі на проходження прикордонного контролю", — розповів Ніколенко.Речник МЗС вказав, що один українець загинув, а решта вісім зазнали травм різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарні для надання меддопомоги."Українські консули взаємодіють з польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин аварії та вживаються заходи для репатріації тіла загиблого. Вирішується також питання доправлення пасажирів до України іншим транспортом", — додав представник відомства.Своєю чергою польські рятувальники поінформували, що ДТП сталася вранці 21 грудня о 05:29 за місцевим часом на автодорозі №17.Нагадаємо, біля залізничного вокзалу у Луцьку авто «Укрпошти»: постраждалий загинув.

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