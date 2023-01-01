Священника на Волині визнали винним у позбавленні волі дитини

зв’язав малолітню дівчину і погрожував їй зброєю.



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Свій вчинок Анатолій Лукащук пояснив тим, що школярка рвала черешні з території храму, а його це розізлило. Однак, у суді він заявив про розкаяння, а також відшкодував батькам дитини збитки. Суд взяв це до уваги та призначив йому рік іспитового терміну.



Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, інцидент стався ввечері 8 червня. Священик Анатолій Лукащук, перебуваючи на території храму Святої Анни римо-католицької церкви, що на вулиці Вербицького 1А, помітив дівчину, яка рвала черешні з дерева на території храму. Точний вік школярки не вказаний, але відомо, що їй ще не виповнилося 14 років.



Священик схопив дівчину за руки і її потягнув до гаража. Там обмотав скотчем – в тому числі, замотав обличчя, через що їй було важко дихати. Далі він прив’язав дівчину до металевої труби і почав погрожувати їй фізичною розправою, продемонструвавши гвинтівку. Так він тримав її близько 15 хвилин, після чого зняв скотч і дозволив піти.



На судовому засіданні, яке відбулося 18 грудня, священик повністю визнав провину. «Пояснює свої дії надмірною і погано контрольованою злістю щодо вчинку потерпілої, бажанням її налякати і провчити. Засуджує свій вчинок і намагається загладити його наслідки. Відшкодував шкоду потерпілій, вибачився перед її батьками», – наводять у вироку пояснення священика.



Суддя Сергій Панасюк визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі малолітнього). При призначенні покарання він взяв до уваги, що священик «має бездоганну характеристику та позитивний соціальний статус, спрямований на допомогу ближньому».



«Негативна подія, яка сталася в житті обвинуваченого, має здебільшого ситуативний характер, ця подія є виключенням, а не правилом. Обвинувачений через особливості свого стану і нервове виснаження не знайшов у цьому випадку вірної реакції на дії потерпілої, яка б базувалася на нормах закону і моралі. Його реакція далеко вийшла за межі адекватності. Однак, слід відмітити, що обвинувачений очевидно засуджує в собі цей вихід за межі адекватності і робить все для того щоб виправити ситуацію», – зазначив суддя.



Анатолію Лукащуку призначили лише рік іспитового терміну. Також він повинен заплатити 6,9 тис. грн за проведені експертизи.



Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд визнав винним священника, якийі погрожував їй зброєю.Про це пише Zaxid.net Свій вчинокпояснив тим, що школярка рвала черешні з території храму, а його це розізлило. Однак, у суді він заявив про розкаяння, а також відшкодував батькам дитини збитки. Суд взяв це до уваги та призначив йому рік іспитового терміну.Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, інцидент стався ввечері 8 червня. Священик Анатолій Лукащук, перебуваючи на території храму Святої Анни римо-католицької церкви, що на вулиці Вербицького 1А, помітив дівчину, яка рвала черешні з дерева на території храму. Точний вік школярки не вказаний, але відомо, що їй ще не виповнилося 14 років.Священик схопив дівчину за руки і її потягнув до гаража. Там обмотав скотчем – в тому числі, замотав обличчя, через що їй було важко дихати. Далі він прив’язав дівчину до металевої труби і почав погрожувати їй фізичною розправою, продемонструвавши гвинтівку. Так він тримав її близько 15 хвилин, після чого зняв скотч і дозволив піти.На судовому засіданні, яке відбулося 18 грудня, священик повністю визнав провину. «Пояснює свої дії надмірною і погано контрольованою злістю щодо вчинку потерпілої, бажанням її налякати і провчити. Засуджує свій вчинок і намагається загладити його наслідки. Відшкодував шкоду потерпілій, вибачився перед її батьками», – наводять у вироку пояснення священика.Суддявизнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі малолітнього). При призначенні покарання він взяв до уваги, що священик «має бездоганну характеристику та позитивний соціальний статус, спрямований на допомогу ближньому».«Негативна подія, яка сталася в житті обвинуваченого, має здебільшого ситуативний характер, ця подія є виключенням, а не правилом. Обвинувачений через особливості свого стану і нервове виснаження не знайшов у цьому випадку вірної реакції на дії потерпілої, яка б базувалася на нормах закону і моралі. Його реакція далеко вийшла за межі адекватності. Однак, слід відмітити, що обвинувачений очевидно засуджує в собі цей вихід за межі адекватності і робить все для того щоб виправити ситуацію», – зазначив суддя.Анатолію Лукащуку призначили лише рік іспитового терміну. Також він повинен заплатити 6,9 тис. грн за проведені експертизи.Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.

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