На Волині священник зв’язав скотчем дитину, бо вона рвала черешню біля костелу





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише



Інцидент трапився 8 червня 2023 року близько 19-ої години. Учениця 6-го класу одного із ліцеїв міста знаходилася на території костелу Святої Анни, що у Ковелі на вулиці Вербицького, де рвала черешню.



Настоятель парафії незаконно позбавив дівчинку волі, «зв’язавши її тіло скотчем, що супроводжувалося погрозою застосування предмету, зовні схожого на зброю у вигляді рушниці», – говориться в судовій ухвалі.



За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження №12023030550000725, а 16 червня чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.



Слідчий Ковельського районного управління поліції, за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням: застосувати відносно настоятеля запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.



В судовому засідання слідчий та прокурор клопотання підтримали. Захисник та підозрюваний не заперечували проти такого запобіжного заходу, але у зв’язку із необхідності здійснення благодійної діяльності та проведення богослужіння просили застосувати нічний домашній арешт. Також настоятель парафії вказав, що не працює і грошей на заставу не має, своє існування забезпечує за рахунок пожертв для церкви.



З ухвали суду відомо, що він є уродженцем села Плебанівка Вінницької області, дітей на утриманні не має, не одружений, проте не судимий, відомостей про раніше притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності відсутні, як і відомості про негативну характеристику відсутні.



Слідчий суддя Олексій Шишилін ухвалив застосувати щодо підозрюваного домашній арешт з обмеженням у нічний час доби, заборонивши йому залишати житло з 18:00 до 08:00.



Санкція статті ч. 2 ст. 146 КК України передбачає відповідальність у виді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі настоятель парафії храму Святої Анни Римо-католицької церкви вчинив кримінальні дії відносно неповнолітньої дівчини, яка перебувала на території релігійної громади.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Ковель media. Інцидент трапився 8 червня 2023 року близько 19-ої години. Учениця 6-го класу одного із ліцеїв міста знаходилася на території костелу Святої Анни, що у Ковелі на вулиці Вербицького, де рвала черешню.Настоятель парафії незаконно позбавив дівчинку волі, «зв’язавши її тіло скотчем, що супроводжувалося погрозою застосування предмету, зовні схожого на зброю у вигляді рушниці», – говориться в судовій ухвалі.За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження №12023030550000725, а 16 червня чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.Слідчий Ковельського районного управління поліції, за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням: застосувати відносно настоятеля запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.В судовому засідання слідчий та прокурор клопотання підтримали. Захисник та підозрюваний не заперечували проти такого запобіжного заходу, але у зв’язку із необхідності здійснення благодійної діяльності та проведення богослужіння просили застосувати нічний домашній арешт. Також настоятель парафії вказав, що не працює і грошей на заставу не має, своє існування забезпечує за рахунок пожертв для церкви.З ухвали суду відомо, що він є уродженцем села Плебанівка Вінницької області, дітей на утриманні не має, не одружений, проте не судимий, відомостей про раніше притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності відсутні, як і відомості про негативну характеристику відсутні.Слідчий суддяухвалив застосувати щодо підозрюваного домашній арешт з обмеженням у нічний час доби, заборонивши йому залишати житло з 18:00 до 08:00.Санкція статті ч. 2 ст. 146 КК України передбачає відповідальність у виді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію