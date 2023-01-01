На Волині священник зв’язав скотчем дитину, бо вона рвала черешню біля костелу

На Волині священник зв’язав скотчем дитину, бо вона рвала черешню біля костелу
У Ковелі настоятель парафії храму Святої Анни Римо-католицької церкви вчинив кримінальні дії відносно неповнолітньої дівчини, яка перебувала на території релігійної громади.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Ковель media.

Інцидент трапився 8 червня 2023 року близько 19-ої години. Учениця 6-го класу одного із ліцеїв міста знаходилася на території костелу Святої Анни, що у Ковелі на вулиці Вербицького, де рвала черешню.

Настоятель парафії незаконно позбавив дівчинку волі, «зв’язавши її тіло скотчем, що супроводжувалося погрозою застосування предмету, зовні схожого на зброю у вигляді рушниці», – говориться в судовій ухвалі.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження №12023030550000725, а 16 червня чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Слідчий Ковельського районного управління поліції, за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням: застосувати відносно настоятеля запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засідання слідчий та прокурор клопотання підтримали. Захисник та підозрюваний не заперечували проти такого запобіжного заходу, але у зв’язку із необхідності здійснення благодійної діяльності та проведення богослужіння просили застосувати нічний домашній арешт. Також настоятель парафії вказав, що не працює і грошей на заставу не має, своє існування забезпечує за рахунок пожертв для церкви.

З ухвали суду відомо, що він є уродженцем села Плебанівка Вінницької області, дітей на утриманні не має, не одружений, проте не судимий, відомостей про раніше притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності відсутні, як і відомості про негативну характеристику відсутні.

Слідчий суддя Олексій Шишилін ухвалив застосувати щодо підозрюваного домашній арешт з обмеженням у нічний час доби, заборонивши йому залишати житло з 18:00 до 08:00.

Санкція статті ч. 2 ст. 146 КК України передбачає відповідальність у виді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: священник, Волинь, суд
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