Житель Черкас за 6 тисяч злив росії точні координати систем ППО

Житель Черкас за 6 тисяч злив росії точні координати систем ППО
Повідомили про підозру жителю Черкас, який за 6 тисяч гривень злив ворогу точні координати українських військ та систем ППО.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України.

За даними слідства, чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, наносячи шкоду обороноздатності України.

Із травня 2023 року він перебував на зв’язку з представником російських спецслужб за допомогою одного з месенджерів. Передавав йому дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки Збройних Сил України, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.

До кожного повідомлення додавав скріншоти карт в програмі «Google Maps» з точними координатами.

Слідство задокументувало, що за виконану «роботу» підозрюваний встиг отримати від ворога близько 6 тис грн.
Житель Черкас за 6 тисяч злив росії точні координати систем ППО

Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Житель Черкас за 6 тисяч злив росії точні координати систем ППО

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Теги: Росія, Україна, війна, координати, ППО
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