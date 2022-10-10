Житель Черкас за 6 тисяч злив росії точні координати систем ППО





Про це



За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України.



За даними слідства, чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, наносячи шкоду обороноздатності України.



Із травня 2023 року він перебував на зв’язку з представником російських спецслужб за допомогою одного з месенджерів. Передавав йому дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки Збройних Сил України, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.



До кожного повідомлення додавав скріншоти карт в програмі «Google Maps» з точними координатами.



Слідство задокументувало, що за виконану «роботу» підозрюваний встиг отримати від ворога близько 6 тис грн.



Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомили про підозру жителю Черкас, який за 6 тисяч гривень злив ворогу точні координати українських військ та систем ППО.Про це повідомили в Офісі генпрокурора.За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України.За даними слідства, чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, наносячи шкоду обороноздатності України.Із травня 2023 року він перебував на зв’язку з представником російських спецслужб за допомогою одного з месенджерів. Передавав йому дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки Збройних Сил України, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.До кожного повідомлення додавав скріншоти карт в програмі «Google Maps» з точними координатами.Слідство задокументувало, що за виконану «роботу» підозрюваний встиг отримати від ворога близько 6 тис грн.Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

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