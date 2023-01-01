На Волині за тиждень сталися 16 пожеж
Сьогодні, 11:25
На Волині протягом тижня трапилися 16 пожеж. Одна людина була травмована.
Про це у понеділок, 3 липня, повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
За період з 26 червня по 2 липня підрозділи пожежно-рятувальної служби області успішно ліквідували 16 пожеж. Одна людина отримала травми.
Крім того, рятувальники протягом тижня десять разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, під час яких надали допомогу людям, які потрапили у ДТП, хворим у зачинених квартирах, тощо.
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Про це у понеділок, 3 липня, повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
За період з 26 червня по 2 липня підрозділи пожежно-рятувальної служби області успішно ліквідували 16 пожеж. Одна людина отримала травми.
Крім того, рятувальники протягом тижня десять разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, під час яких надали допомогу людям, які потрапили у ДТП, хворим у зачинених квартирах, тощо.
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