На Волині за тиждень сталися 16 пожеж

На Волині протягом тижня трапилися 16 пожеж. Одна людина була травмована.Про це у понеділок, 3 липня, повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.За період з 26 червня по 2 липня підрозділи пожежно-рятувальної служби області успішно ліквідували 16 пожеж. Одна людина отримала травми.Крім того, рятувальники протягом тижня десять разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, під час яких надали допомогу людям, які потрапили у ДТП, хворим у зачинених квартирах, тощо.