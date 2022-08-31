Скільки шкіл на Волині мають укриття

Скільки шкіл на Волині мають укриття
На Волині є 551 заклад загальної середньої освіти.

Про це розповіла Суспільному заступниця керівника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна. Станом на початок липня 2023 року – 75% з них мають найпростіші укриття.

З її слів, місткість наявних укриттів дозволяє охопити безпечними умовами 71% від загальної кількості учнів.

"У державі виділили цільову субвенцію на облаштування укриттів. Для Волині передбачили 47 мільйонів 163 тисяч гривень. Ці гроші спрямували на чотири заклади у Ківерцівській, Луцькій, Ковельській та Боратинській громадах", – каже Тетяна Соломіна.

Наразі всі навчальні заклади в області працюють над облаштуванням укриттів і приведення їх у належний стан. Зі слів посадовиці, там, де немає такої можливості, діти навчаються онлайн.

Також, – додала Тетяна Соломіна, – є варіанти, коли освітні заклади поруч і вони спільно використовують укриття з достатньою площею, що укрити не линеш своїх учнів, а й із сусіднього освітнього закладу.

Нагадаємо, щоб відновити очне навчання, в громаді на Волині батьки допомагають облаштовувати укриття

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Теги: Волинь, укриття, школи
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