Поповнення карток готівкою через термінали з 1 серпня потребуватиме телефону, – НБУ
Сьогодні, 12:10
З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону.
Такі норми передбачені постановами правління Нацбанку, пише Економічна правда.
Так, з 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через термінали. Зокрема, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.
У зв'язку з цим для зарахування грошей на рахунок платник при здійсненні такої операції через термінал повинен:
• ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу;
• отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);
• ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;
• отримати квитанцію.
Яких операцій стосуються?
Ці вимоги стосуються операцій з унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналів.
Водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, що здійснюються через термінали, як:
• сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);
• оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);
• оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);
• оплата маршрутних пасажирських перевезень;
• поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;
• сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.
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Такі норми передбачені постановами правління Нацбанку, пише Економічна правда.
Так, з 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через термінали. Зокрема, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.
У зв'язку з цим для зарахування грошей на рахунок платник при здійсненні такої операції через термінал повинен:
• ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу;
• отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);
• ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;
• отримати квитанцію.
Яких операцій стосуються?
Ці вимоги стосуються операцій з унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналів.
Водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, що здійснюються через термінали, як:
• сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);
• оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);
• оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);
• оплата маршрутних пасажирських перевезень;
• поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;
• сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.
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