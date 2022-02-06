Поповнення карток готівкою через термінали з 1 серпня потребуватиме телефону, – НБУ





Такі норми передбачені постановами правління Нацбанку, пише



Так, з 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через термінали. Зокрема, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.



У зв'язку з цим для зарахування грошей на рахунок платник при здійсненні такої операції через термінал повинен:



• ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу;



• отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);



• ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;



• отримати квитанцію.



Яких операцій стосуються?



Ці вимоги стосуються операцій з унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналів.



Водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, що здійснюються через термінали, як:



• сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);



• оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);



• оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);



• оплата маршрутних пасажирських перевезень;



• поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;



• сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону.Такі норми передбачені постановами правління Нацбанку, пише Економічна правда Так, з 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через термінали. Зокрема, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.• ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу;• отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);• ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;• отримати квитанцію.Ці вимоги стосуються операцій з унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналів.• сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);• оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);• оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);• оплата маршрутних пасажирських перевезень;• поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;• сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

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