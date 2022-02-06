Поповнення карток готівкою через термінали з 1 серпня потребуватиме телефону, – НБУ

Поповнення карток готівкою через термінали з 1 серпня потребуватиме телефону, – НБУ
З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону.

Такі норми передбачені постановами правління Нацбанку, пише Економічна правда.

Так, з 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через термінали. Зокрема, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

У зв'язку з цим для зарахування грошей на рахунок платник при здійсненні такої операції через термінал повинен:

• ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу;

• отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

• ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

• отримати квитанцію.

Яких операцій стосуються?

Ці вимоги стосуються операцій з унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналів.

Водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, що здійснюються через термінали, як:

• сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

• оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);

• оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);

• оплата маршрутних пасажирських перевезень;

• поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;

• сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.


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Теги: Квитанція, термінал, мобільний
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