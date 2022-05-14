Ексглаву СБУ в Криму Олега Кулініча судитимуть за держзраду

Олега Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.



Про це



Офіс Генерального прокурора скерував до суду обинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління СБУ в АР Крим, на момент вчинення злочину – діючого офіцера з особливих доручень І категорії групи помічників та консультантів керівництва СБУ Апарату Голови Служби безпеки України.



Йому інкриміновано участь у злочинній організації, державну зраду, самовільне залишення місця служби військовослужбовцем, заволодіння зброєю та бойовими припасами, незаконне зберігання вогнепальної зброї.



Розслідуванням встановлено, що обвинувачений був залучений співробітниками спецслужб рф до негласної співпраці з представниками держави-агресора. Будучи активним учасником злочинної організації та діючи під керівництвом працівників фсб рф, він систематично надавав інформацію про процеси, які відбуваються в державі і безпосередньо в СБУ з метою впливу на них. До складу цієї злочинної організації також входив колишній заступник секретаря РНБО України, який на даний час перебуває у розшуку та знаходиться на території рф.



Заздалегідь знаючи про плани збройних сил рф здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, підозрюваний умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив інформувати з цього приводу центральне управління СБУ.



У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби підлеглих інформувати керівництво СБУ і суспільство про реальну ситуацію у регіоні, не вживши жодних заходів для захисту державного суверенітету.



Наразі обвинувачений перебуває під вартою.



Матеріали досудового розслідування щодо інших учасників злочинної організації виділено в окреме провадження у зв’язку з їх розшуком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За держзраду та заволодіння зброєю судитимуть ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим.затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.Про це повідомляють в Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань.Офіс Генерального прокурора скерував до суду обинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління СБУ в АР Крим, на момент вчинення злочину – діючого офіцера з особливих доручень І категорії групи помічників та консультантів керівництва СБУ Апарату Голови Служби безпеки України.Йому інкриміновано участь у злочинній організації, державну зраду, самовільне залишення місця служби військовослужбовцем, заволодіння зброєю та бойовими припасами, незаконне зберігання вогнепальної зброї.Розслідуванням встановлено, що обвинувачений був залучений співробітниками спецслужб рф до негласної співпраці з представниками держави-агресора. Будучи активним учасником злочинної організації та діючи під керівництвом працівників фсб рф, він систематично надавав інформацію про процеси, які відбуваються в державі і безпосередньо в СБУ з метою впливу на них. До складу цієї злочинної організації також входив колишній заступник секретаря РНБО України, який на даний час перебуває у розшуку та знаходиться на території рф.Заздалегідь знаючи про плани збройних сил рф здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, підозрюваний умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив інформувати з цього приводу центральне управління СБУ.У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби підлеглих інформувати керівництво СБУ і суспільство про реальну ситуацію у регіоні, не вживши жодних заходів для захисту державного суверенітету.Наразі обвинувачений перебуває під вартою.Матеріали досудового розслідування щодо інших учасників злочинної організації виділено в окреме провадження у зв’язку з їх розшуком.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію