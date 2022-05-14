Ексглаву СБУ в Криму Олега Кулініча судитимуть за держзраду

Ексглаву СБУ в Криму Олега Кулініча судитимуть за держзраду
За держзраду та заволодіння зброєю судитимуть ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим. Олега Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань.

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління СБУ в АР Крим, на момент вчинення злочину – діючого офіцера з особливих доручень І категорії групи помічників та консультантів керівництва СБУ Апарату Голови Служби безпеки України.

Йому інкриміновано участь у злочинній організації, державну зраду, самовільне залишення місця служби військовослужбовцем, заволодіння зброєю та бойовими припасами, незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений був залучений співробітниками спецслужб рф до негласної співпраці з представниками держави-агресора. Будучи активним учасником злочинної організації та діючи під керівництвом працівників фсб рф, він систематично надавав інформацію про процеси, які відбуваються в державі і безпосередньо в СБУ з метою впливу на них. До складу цієї злочинної організації також входив колишній заступник секретаря РНБО України, який на даний час перебуває у розшуку та знаходиться на території рф.

Заздалегідь знаючи про плани збройних сил рф здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, підозрюваний умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив інформувати з цього приводу центральне управління СБУ.

У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби підлеглих інформувати керівництво СБУ і суспільство про реальну ситуацію у регіоні, не вживши жодних заходів для захисту державного суверенітету.
Ексглаву СБУ в Криму Олега Кулініча судитимуть за держзраду

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Матеріали досудового розслідування щодо інших учасників злочинної організації виділено в окреме провадження у зв’язку з їх розшуком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, Крим, ексглава, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО
Сьогодні, 12:35
На Волині відкрили меморіальні дошки на честь Героїв Андрія Давидюка та Юрія Хвалька
Сьогодні, 12:30
Ексглаву СБУ в Криму Олега Кулініча судитимуть за держзраду
Сьогодні, 12:20
У річці на Волині втопився військовий, — ЗМІ
Сьогодні, 12:15
Поповнення карток готівкою через термінали з 1 серпня потребуватиме телефону, – НБУ
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Судитимуть 42-річного мешканця Луцького району, який стверджував, що Україна сама себе обстрілює Судитимуть 42-річного мешканця Луцького району, який стверджував, що Україна сама себе обстрілює
27 червень, 16:15
Волинянина, який зняв на відео рух колони техніки ЗСУ та надіслав знайомому, засудили до 5 років Волинянина, який зняв на відео рух колони техніки ЗСУ та надіслав знайомому, засудили до 5 років
14 квітень, 12:53
«Сплошная ж*па»: чиновники у Херсонщині, яких призначила РФ, планують тікати «Сплошная ж*па»: чиновники у Херсонщині, яких призначила РФ, планують тікати
14 травень, 2022, 11:24
В Україні заблокують низку телеграм-каналів. ПЕРЕЛІК В Україні заблокують низку телеграм-каналів. ПЕРЕЛІК
25 лютий, 2021, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Викинув на землю п'ять згортків: у Луцьку у чоловіка знайшли наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:48
 0
Ефективна допомога при гострій та хронічній діареї: що застосовувати*
Сьогодні, 12:38
 0
За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 0
На Волині відкрили меморіальні дошки на честь Героїв Андрія Давидюка та Юрія Хвалька
Сьогодні, 12:30
 0
Ексглаву СБУ в Криму Олега Кулініча судитимуть за держзраду
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8