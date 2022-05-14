Ексглаву СБУ в Криму Олега Кулініча судитимуть за держзраду
Сьогодні, 12:20
За держзраду та заволодіння зброєю судитимуть ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим. Олега Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.
Про це повідомляють в Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань.
Офіс Генерального прокурора скерував до суду обинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління СБУ в АР Крим, на момент вчинення злочину – діючого офіцера з особливих доручень І категорії групи помічників та консультантів керівництва СБУ Апарату Голови Служби безпеки України.
Йому інкриміновано участь у злочинній організації, державну зраду, самовільне залишення місця служби військовослужбовцем, заволодіння зброєю та бойовими припасами, незаконне зберігання вогнепальної зброї.
Розслідуванням встановлено, що обвинувачений був залучений співробітниками спецслужб рф до негласної співпраці з представниками держави-агресора. Будучи активним учасником злочинної організації та діючи під керівництвом працівників фсб рф, він систематично надавав інформацію про процеси, які відбуваються в державі і безпосередньо в СБУ з метою впливу на них. До складу цієї злочинної організації також входив колишній заступник секретаря РНБО України, який на даний час перебуває у розшуку та знаходиться на території рф.
Заздалегідь знаючи про плани збройних сил рф здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, підозрюваний умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив інформувати з цього приводу центральне управління СБУ.
У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби підлеглих інформувати керівництво СБУ і суспільство про реальну ситуацію у регіоні, не вживши жодних заходів для захисту державного суверенітету.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Матеріали досудового розслідування щодо інших учасників злочинної організації виділено в окреме провадження у зв’язку з їх розшуком.
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Про це повідомляють в Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань.
Офіс Генерального прокурора скерував до суду обинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління СБУ в АР Крим, на момент вчинення злочину – діючого офіцера з особливих доручень І категорії групи помічників та консультантів керівництва СБУ Апарату Голови Служби безпеки України.
Йому інкриміновано участь у злочинній організації, державну зраду, самовільне залишення місця служби військовослужбовцем, заволодіння зброєю та бойовими припасами, незаконне зберігання вогнепальної зброї.
Розслідуванням встановлено, що обвинувачений був залучений співробітниками спецслужб рф до негласної співпраці з представниками держави-агресора. Будучи активним учасником злочинної організації та діючи під керівництвом працівників фсб рф, він систематично надавав інформацію про процеси, які відбуваються в державі і безпосередньо в СБУ з метою впливу на них. До складу цієї злочинної організації також входив колишній заступник секретаря РНБО України, який на даний час перебуває у розшуку та знаходиться на території рф.
Заздалегідь знаючи про плани збройних сил рф здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, підозрюваний умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив інформувати з цього приводу центральне управління СБУ.
У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби підлеглих інформувати керівництво СБУ і суспільство про реальну ситуацію у регіоні, не вживши жодних заходів для захисту державного суверенітету.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Матеріали досудового розслідування щодо інших учасників злочинної організації виділено в окреме провадження у зв’язку з їх розшуком.
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