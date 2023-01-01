За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО

За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО
Дорожньо-транспортні пригоди трапились у період з 30 червня по 2 липня, в них травмувалося 5 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, у п’ятницю, 30 червня, між селами Залухово та Почапи Ковельського району 21-річний водій мотоцикла Ліфан, ймовірно, не впорався з керуванням на впав. З тяжкими травмами хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.
За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО

Цього ж дня у Шацьку 22-річний водій автомобіля KIA допустив зіткнення із мотоциклом Viper, за кермом якого перебував 19-річний житель Ковельського району. Внаслідок – керманич двоколісного отримав травми, для надання меддопомоги його доставили до лікарні.
За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО

За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО

У суботу, 1 липня, 34-річний водій Renault поблизу села Носачевичі не врахував дорожню обстановку та зіткнувся із мотоциклом Lifan. У ДТП травмувався 26-річний керманич двоколісного, нині він у медичній установі. Як з’ясувалося, водій легковика за кермом був у стані алкогольного сп'яніння.
За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО

А вчора, у селі Костюхнівка на Маневиччині, 26-річний мотоцикліст не зміг оминути перешкоду та впав на дорожнє покриття. Чоловік та пасажирка, 18-річна місцева мешканка, отримали тілесні ушкодження, їх ушпиталили.
За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО

За усіма фактами дорожніх пригод розпочато досудові розслідування за ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини аварій.

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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст
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