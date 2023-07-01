На Волині відкрили меморіальні дошки на честь Героїв Андрія Давидюка та Юрія Хвалька





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Хвилиною мовчання вони вшанували пам’ять полеглих земляків Андрія Давидюка та Юрія Хвалька, котрі загинули на війні з росією, захищаючи Україну, рідний дім, рідну школу та кожного із присутніх.



Перед присутніми виступали Григорій Павлович-голова обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів, Олександр Соколюк, заступник Любомльської районної спілки воїнів-інтернаціоналістів, Антон Фурманюк – секретар Любомльської міської ради, Януш Зелінський – голова ради Парчевської повіту Республіки Польща, Петро Мохнюк – голова ради ветеранів Любомльщини, Олексій Давидюк – військовослужбовець, брат полеглого Андрія.



Віршованими рядками подякувала батькам за виховання синів-героїв директорка школи Марія Троць, а наймолодші жителі села першими поклали квіти до меморіальних дошок.



Чин освячення дошок звершив настоятель місцевого храму отець Ярослав.



Нагадаємо, 3а незалежність України



На Донеччині загинув Герой з Волині













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скорботна подія зібрала в школі села Почапи не тільки місцевих жителів, а й гостей з різних куточків Волині та сусідньої Польщі.Про це пише Наше життя. Хвилиною мовчання вони вшанували пам’ять полеглих земляківта, котрі загинули на війні з росією, захищаючи Україну, рідний дім, рідну школу та кожного із присутніх.Перед присутніми виступали-голова обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів,, заступник Любомльської районної спілки воїнів-інтернаціоналістів,секретар Любомльської міської ради,– голова ради Парчевської повіту Республіки Польща,– голова ради ветеранів Любомльщини,– військовослужбовець, брат полеглого Андрія.Віршованими рядками подякувала батькам за виховання синів-героїв директорка школи, а наймолодші жителі села першими поклали квіти до меморіальних дошок.Чин освячення дошок звершив настоятель місцевого храму отецьНагадаємо, 3а незалежність України загинув Герой з Волині Андрій Давидюк. На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Хвалько, який вважався зниклим безвісти.

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