На Волині відкрили меморіальні дошки на честь Героїв Андрія Давидюка та Юрія Хвалька
Сьогодні, 12:30
Скорботна подія зібрала в школі села Почапи не тільки місцевих жителів, а й гостей з різних куточків Волині та сусідньої Польщі.
Про це пише Наше життя.
Хвилиною мовчання вони вшанували пам’ять полеглих земляків Андрія Давидюка та Юрія Хвалька, котрі загинули на війні з росією, захищаючи Україну, рідний дім, рідну школу та кожного із присутніх.
Перед присутніми виступали Григорій Павлович-голова обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів, Олександр Соколюк, заступник Любомльської районної спілки воїнів-інтернаціоналістів, Антон Фурманюк – секретар Любомльської міської ради, Януш Зелінський – голова ради Парчевської повіту Республіки Польща, Петро Мохнюк – голова ради ветеранів Любомльщини, Олексій Давидюк – військовослужбовець, брат полеглого Андрія.
Віршованими рядками подякувала батькам за виховання синів-героїв директорка школи Марія Троць, а наймолодші жителі села першими поклали квіти до меморіальних дошок.
Чин освячення дошок звершив настоятель місцевого храму отець Ярослав.
Нагадаємо, 3а незалежність України загинув Герой з Волині Андрій Давидюк.
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Хвалько, який вважався зниклим безвісти.
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Про це пише Наше життя.
Хвилиною мовчання вони вшанували пам’ять полеглих земляків Андрія Давидюка та Юрія Хвалька, котрі загинули на війні з росією, захищаючи Україну, рідний дім, рідну школу та кожного із присутніх.
Перед присутніми виступали Григорій Павлович-голова обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів, Олександр Соколюк, заступник Любомльської районної спілки воїнів-інтернаціоналістів, Антон Фурманюк – секретар Любомльської міської ради, Януш Зелінський – голова ради Парчевської повіту Республіки Польща, Петро Мохнюк – голова ради ветеранів Любомльщини, Олексій Давидюк – військовослужбовець, брат полеглого Андрія.
Віршованими рядками подякувала батькам за виховання синів-героїв директорка школи Марія Троць, а наймолодші жителі села першими поклали квіти до меморіальних дошок.
Чин освячення дошок звершив настоятель місцевого храму отець Ярослав.
Нагадаємо, 3а незалежність України загинув Герой з Волині Андрій Давидюк.
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Хвалько, який вважався зниклим безвісти.
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