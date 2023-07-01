На Волині відкрили меморіальні дошки на честь Героїв Андрія Давидюка та Юрія Хвалька

На Волині відкрили меморіальні дошки на честь Героїв Андрія Давидюка та Юрія Хвалька
Скорботна подія зібрала в школі села Почапи не тільки місцевих жителів, а й гостей з різних куточків Волині та сусідньої Польщі.

Про це пише Наше життя.

Хвилиною мовчання вони вшанували пам’ять полеглих земляків Андрія Давидюка та Юрія Хвалька, котрі загинули на війні з росією, захищаючи Україну, рідний дім, рідну школу та кожного із присутніх.

Перед присутніми виступали Григорій Павлович-голова обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів, Олександр Соколюк, заступник Любомльської районної спілки воїнів-інтернаціоналістів, Антон Фурманюк – секретар Любомльської міської ради, Януш Зелінський – голова ради Парчевської повіту Республіки Польща, Петро Мохнюк – голова ради ветеранів Любомльщини, Олексій Давидюк – військовослужбовець, брат полеглого Андрія.

Віршованими рядками подякувала батькам за виховання синів-героїв директорка школи Марія Троць, а наймолодші жителі села першими поклали квіти до меморіальних дошок.

Чин освячення дошок звершив настоятель місцевого храму отець Ярослав.

Нагадаємо, 3а незалежність України загинув Герой з Волині Андрій Давидюк.

На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Хвалько, який вважався зниклим безвісти.

На Волині відкрили меморіальні дошки на честь Героїв Андрія Давидюка та Юрія Хвалька


На Волині відкрили меморіальні дошки на честь Героїв Андрія Давидюка та Юрія Хвалька


На Волині відкрили меморіальні дошки на честь Героїв Андрія Давидюка та Юрія Хвалька

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Теги: війна, Росія, Україна
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