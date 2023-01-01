Ефективна допомога при гострій та хронічній діареї: що застосовувати*





Які особливості має Лоперамід

Лікарський засіб має кілька особливостей, які важливо враховувати при його застосуванні:



• протидіарейна дія — він працює, зменшуючи перистальтику та збільшуючи тонус сфінктерів кишечника, що дозволяє затримати калові маси;



• безпека використання — препарат є відносно безпечним, але його слід використовувати з дотриманням рекомендацій;



• побічні ефекти — можливими побічними ефектами є запор, головний біль, сонливість, сухість рота та запаморочення; якщо виникають неприємні симптоми або стан погіршується, слід звернутися до лікаря;



• використання у дітей та підлітків — може застосовуватися для підлітків від 12 років, але необхідно дотримуватися рекомендацій щодо дозування.



Лоперамід не рекомендують використовувати у випадку алергічних реакцій на складові препарату, при запорі, випадках, коли виникає біль у животі або з'являється кров в калових масах. В таких ситуаціях необхідно звернутися до лікаря.



Режим дозування Лопераміду

Дозування може залежати від кількох факторів: вік, вага, стан пацієнта та інші супутні медичні умови. Зазвичай рекомендовані дози препарату для дорослих та дітей старше 12 років такі: рекомендується починати з 2 мг Лопераміду (одна таблетка або капсула) після кожного рідкого випорожнення, але не більше 4 разів на день. Надалі за необхідності можна вживати по 2 мг препарату не більше 16 мг на день.



Отже, Лоперамід є популярним протидіарейним засобом, який значно покращує стан при діареї. Важливо дотримуватися рекомендацій щодо дозування, зазначених в інструкції або визначених лікарем.



Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лоперамід є протиблювотним та протидіарейним препаратом, який використовують для лікування діареї. Він зменшує перистальтику та збільшує тонус сфінктерів кишечника, що допомагає знизити частоту та об'єм випорожнень під час діарейного стану. Ефективний медикамент Лоперамід доступний без рецепта у формі таблеток або капсул. Забронювати потрібну форму можна за посиланням https://apteka911.ua/ua/drugs/loperamid-d1672 , на сайті МІС Аптека 9-1-1.Лікарський засіб має кілька особливостей, які важливо враховувати при його застосуванні:• протидіарейна дія — він працює, зменшуючи перистальтику та збільшуючи тонус сфінктерів кишечника, що дозволяє затримати калові маси;• безпека використання — препарат є відносно безпечним, але його слід використовувати з дотриманням рекомендацій;• побічні ефекти — можливими побічними ефектами є запор, головний біль, сонливість, сухість рота та запаморочення; якщо виникають неприємні симптоми або стан погіршується, слід звернутися до лікаря;• використання у дітей та підлітків — може застосовуватися для підлітків від 12 років, але необхідно дотримуватися рекомендацій щодо дозування.Лоперамід не рекомендують використовувати у випадку алергічних реакцій на складові препарату, при запорі, випадках, коли виникає біль у животі або з'являється кров в калових масах. В таких ситуаціях необхідно звернутися до лікаря.Дозування може залежати від кількох факторів: вік, вага, стан пацієнта та інші супутні медичні умови. Зазвичай рекомендовані дози препарату для дорослих та дітей старше 12 років такі: рекомендується починати з 2 мг Лопераміду (одна таблетка або капсула) після кожного рідкого випорожнення, але не більше 4 разів на день. Надалі за необхідності можна вживати по 2 мг препарату не більше 16 мг на день.Отже, Лоперамід є популярним протидіарейним засобом, який значно покращує стан при діареї. Важливо дотримуватися рекомендацій щодо дозування, зазначених в інструкції або визначених лікарем.

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