Волинський театр запрошує на драму-комедію «Академія сміху»
Сьогодні, 13:00
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на прем'єрний показ вистави «Академія сміху».
Про це повідомили на сторінці театру.
5 та 6 липня о 18:00 у театрі покажуть драму-комедію «Академія сміху» (Кокі Метані) у постановці заслуженого артиста України Василя Гриба.
«Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензор Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал», – йдеться в описі сюжету.
Ролі виконуватимуть:
• цензорка, офіцерка служби безпеки відділу Токійської поліції –
Дарина Нідзельська;
• драматург, режисер театральної трупи «Академія сміху» – Павло Гарбуз.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
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Про це повідомили на сторінці театру.
5 та 6 липня о 18:00 у театрі покажуть драму-комедію «Академія сміху» (Кокі Метані) у постановці заслуженого артиста України Василя Гриба.
«Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензор Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал», – йдеться в описі сюжету.
Ролі виконуватимуть:
• цензорка, офіцерка служби безпеки відділу Токійської поліції –
Дарина Нідзельська;
• драматург, режисер театральної трупи «Академія сміху» – Павло Гарбуз.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
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