Волинський театр запрошує на драму-комедію «Академія сміху»





Про це повідомили на сторінці театру.



5 та 6 липня о 18:00 у театрі покажуть драму-комедію «Академія сміху» (Кокі Метані) у постановці заслуженого артиста України Василя Гриба.



«Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензор Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал», – йдеться в описі сюжету.



Ролі виконуватимуть:



• цензорка, офіцерка служби безпеки відділу Токійської поліції –

Дарина Нідзельська;

• драматург, режисер театральної трупи «Академія сміху» – Павло Гарбуз.





Щодо квитків телефонуйте за номером:



0332725460 (каса),

0332725303 (адміністратор).

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