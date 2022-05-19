Луцьк зайняв перше місце в Україні щодо індексу якості обслуговування та послуг





Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Також згідно з опитуванням, 78% лучан вважають, що справи в місті йдуть у правильному напрямку.



Діяльність міського голови та міської ради схвалюють 71% та 68% респондентів відповідно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з результатами Всеукраїнського муніципального опитування, що проводиться Міжнародним республіканським інститутом наше місто Луцьк зайняло перше місце в Україні по індексу якості обслуговування та послуг, що визначений на основі 18 показників.Про це повідомив міський голова ЛуцькаТакож згідно з опитуванням, 78% лучан вважають, що справи в місті йдуть у правильному напрямку.Діяльність міського голови та міської ради схвалюють 71% та 68% респондентів відповідно.

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