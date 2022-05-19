Луцьк зайняв перше місце в Україні щодо індексу якості обслуговування та послуг

Луцьк зайняв перше місце в Україні щодо індексу якості обслуговування та послуг
Згідно з результатами Всеукраїнського муніципального опитування, що проводиться Міжнародним республіканським інститутом наше місто Луцьк зайняло перше місце в Україні по індексу якості обслуговування та послуг, що визначений на основі 18 показників.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Також згідно з опитуванням, 78% лучан вважають, що справи в місті йдуть у правильному напрямку.

Діяльність міського голови та міської ради схвалюють 71% та 68% респондентів відповідно.

Луцьк зайняв перше місце в Україні щодо індексу якості обслуговування та послуг

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Теги: перше місце, опитування, Луцьк
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Коментарі 1
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І невже після того, як Поліщук заявив, що у випадку наступу ворога втече з міста, знайшлося 71 відсоток лучан які схвалюють його діяльність ? Не вірю ! Скажіть, а хто проводив опитування ? Тут уже терапією не обійдешся !
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