Викинув на землю п'ять згортків: у Луцьку у чоловіка знайшли наркотики. ФОТО

П’ять згортків з, ймовірно, наркотичними речовинами днями виявили патрульні у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Пізно увечері охоронці порядку отримали повідомлення-орієнтування. У ньому йшлося, що на вулиці Зарічній у Луцьку, перебувають особи на автівці, які можуть мати з собою наркотичні речовини.Коли інспектори прибули за вказаною адресою та обстежили територію, то виявили автомобіль Renault, який збігався з описом в орієнтуванні. Інспектори зупинили транспортний засіб, у ньому перебувало двоє чоловіків.Поліцейські попросили громадян вийти з авто та повідомили, що щодо них буде проведена поверхнева перевірка. Коли пасажир покидав транспортний засіб, то викинув на землю п'ять згортків, які були перемотані ізоляційною стрічкою.На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Нині, за цим фактом вже внесли відомості в ЄРДР за ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КУУ.