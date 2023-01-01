Викинув на землю п'ять згортків: у Луцьку у чоловіка знайшли наркотики. ФОТО

Викинув на землю п'ять згортків: у Луцьку у чоловіка знайшли наркотики. ФОТО
П’ять згортків з, ймовірно, наркотичними речовинами днями виявили патрульні у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Пізно увечері охоронці порядку отримали повідомлення-орієнтування. У ньому йшлося, що на вулиці Зарічній у Луцьку, перебувають особи на автівці, які можуть мати з собою наркотичні речовини.

Коли інспектори прибули за вказаною адресою та обстежили територію, то виявили автомобіль Renault, який збігався з описом в орієнтуванні. Інспектори зупинили транспортний засіб, у ньому перебувало двоє чоловіків.

Поліцейські попросили громадян вийти з авто та повідомили, що щодо них буде проведена поверхнева перевірка. Коли пасажир покидав транспортний засіб, то викинув на землю п'ять згортків, які були перемотані ізоляційною стрічкою.
Викинув на землю п'ять згортків: у Луцьку у чоловіка знайшли наркотики. ФОТО

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Нині, за цим фактом вже внесли відомості в ЄРДР за ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КУУ.

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