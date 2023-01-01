В Україні скасували рішення про підвищення тарифів на воду

В Україні скасували рішення про підвищення тарифів на воду
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про збільшення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться на сайті нацкомісії.

Згідно з цим рішенням тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час свого позачергового засідання скасувала рішення від 29 червня 2023 року щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Згідно з цим рішенням тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%», - йдеться в повідомленні.

Наразі регулятор розпочинає консультації з Кабінетом Міністрів та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.

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Теги: тарифи на воду, Україна
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