На Волині попрощалися із загиблим Героєм Богданом Костючиком

Костючика Богдана Миколайовича.



Про це



Віддати шану оборонцю-земляку зібралися жителі громади, друзі, рідні, побратими.



Відспівали захисника у Покровському храмі рідного села, поховали на місцевому кладовищі.



«Щиро співчуваємо родині загиблого воїна Богдана, схиляємо голови у скорботі та невимовному сумі, молимось за упокій його безсмертної душі, мир та спокій у країні», – йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 липня у селі Дубечне провели в останню путь загиблого воїна Про це повідомили в Кримненсьому благочинні УПЦ.Віддати шану оборонцю-земляку зібралися жителі громади, друзі, рідні, побратими.Відспівали захисника у Покровському храмі рідного села, поховали на місцевому кладовищі.«Щиро співчуваємо родині загиблого воїна Богдана, схиляємо голови у скорботі та невимовному сумі, молимось за упокій його безсмертної душі, мир та спокій у країні», – йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію