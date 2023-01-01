На Волині попрощалися із загиблим Героєм Богданом Костючиком

На Волині попрощалися із загиблим Героєм Богданом Костючиком
2 липня у селі Дубечне провели в останню путь загиблого воїна Костючика Богдана Миколайовича.

Про це повідомили в Кримненсьому благочинні УПЦ.

Віддати шану оборонцю-земляку зібралися жителі громади, друзі, рідні, побратими.

Відспівали захисника у Покровському храмі рідного села, поховали на місцевому кладовищі.

«Щиро співчуваємо родині загиблого воїна Богдана, схиляємо голови у скорботі та невимовному сумі, молимось за упокій його безсмертної душі, мир та спокій у країні», – йдеться в дописі.

На Волині попрощалися із загиблим Героєм Богданом Костючиком

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