На Волині попрощалися із загиблим Героєм Богданом Костючиком
Сьогодні, 13:59
2 липня у селі Дубечне провели в останню путь загиблого воїна Костючика Богдана Миколайовича.
Про це повідомили в Кримненсьому благочинні УПЦ.
Віддати шану оборонцю-земляку зібралися жителі громади, друзі, рідні, побратими.
Відспівали захисника у Покровському храмі рідного села, поховали на місцевому кладовищі.
«Щиро співчуваємо родині загиблого воїна Богдана, схиляємо голови у скорботі та невимовному сумі, молимось за упокій його безсмертної душі, мир та спокій у країні», – йдеться в дописі.
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Про це повідомили в Кримненсьому благочинні УПЦ.
Віддати шану оборонцю-земляку зібралися жителі громади, друзі, рідні, побратими.
Відспівали захисника у Покровському храмі рідного села, поховали на місцевому кладовищі.
«Щиро співчуваємо родині загиблого воїна Богдана, схиляємо голови у скорботі та невимовному сумі, молимось за упокій його безсмертної душі, мир та спокій у країні», – йдеться в дописі.
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