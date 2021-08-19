У Ковелі п'яний 20-річний водій в’їхав в дорожню огорожу. ФОТО

У Ковелі водій в’їхав в дорожню огорожу: патрульні скали на нього чотири адмінматеріали.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У суботу близько 21-ї години патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Відродження. Інспектори направилися на вказаною адресою.Коли поліцейські прибули на місце, то з’ясували, що 20-річний водій автомобіля Volksvagen Polo не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на дорожнє огородження.У чоловіка патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити тест на місці події чи в медзакладі він відмовився. Крім того, під час перевірки документів громадянин не пред’явив інспекторам реєстрацію транспортного засобу.На керманича поліцейські склали адмінматеріали за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів), ч. 2 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд, що спричинили пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.У чоловіка також вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування.