У Ковелі п'яний 20-річний водій в’їхав в дорожню огорожу. ФОТО

У Ковелі п'яний 20-річний водій в’їхав в дорожню огорожу. ФОТО
У Ковелі водій в’їхав в дорожню огорожу: патрульні скали на нього чотири адмінматеріали.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

У суботу близько 21-ї години патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Відродження. Інспектори направилися на вказаною адресою.

Коли поліцейські прибули на місце, то з’ясували, що 20-річний водій автомобіля Volksvagen Polo не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на дорожнє огородження.

У чоловіка патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити тест на місці події чи в медзакладі він відмовився. Крім того, під час перевірки документів громадянин не пред’явив інспекторам реєстрацію транспортного засобу.
У Ковелі п'яний 20-річний водій в’їхав в дорожню огорожу. ФОТО

На керманича поліцейські склали адмінматеріали за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів), ч. 2 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд, що спричинили пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

У чоловіка також вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування.

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Теги: Ковель, ДТП, водій
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