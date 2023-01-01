Залужний та начальник Генштабу відвідали Рівненську АЕС. ВІДЕО
Сьогодні, 15:12
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала відвідали Рівненську АЕС.
Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
"Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з Президентом НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції. Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський проводив засідання Ставки головнокомандувача на Рівненській АЕС.
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Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
"Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з Президентом НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції. Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський проводив засідання Ставки головнокомандувача на Рівненській АЕС.
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