Залужний та начальник Генштабу відвідали Рівненську АЕС. ВІДЕО

Залужний та начальник Генштабу відвідали Рівненську АЕС. ВІДЕО
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала відвідали Рівненську АЕС.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

"Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з Президентом НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції. Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", - йдеться в повідомленні.
Залужний та начальник Генштабу відвідали Рівненську АЕС. ВІДЕО

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський проводив засідання Ставки головнокомандувача на Рівненській АЕС.

Залужний та начальник Генштабу відвідали Рівненську АЕС. ВІДЕО

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Теги: Росія, Україна, війна, Рівненська АЕС
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