Залужний та начальник Генштабу відвідали Рівненську АЕС. ВІДЕО

Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала відвідали Рівненську АЕС.



Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.



"Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з Президентом НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції. Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Збройних Сил Українита начальник Генерального штабувідвідали Рівненську АЕС.Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ."Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з Президентом НАЕК «Енергоатом»та директором Рівненської АЕСопрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції. Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що президент України проводив засідання Ставки головнокомандувача на Рівненській АЕС.

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