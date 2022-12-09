У Луцьку поліція затримала наркокур’єра. ФОТО
Сьогодні, 14:40
У Луцьку поліція затримала наркокур’єра. Правоохоронці вилучили 108 “закладок” із небезпечною наркотичною речовиною на суму близько 90 тисяч гривень. За здійснення наркобізнесу фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
В п’ятницю, 30 червня, у Луцьку працівники кримінальної поліції ГУНП у Волинській області спільно з оперативниками та слідчими Луцького РУП затримали 29-річного мешканця іншої області, який розповсюджував так звані “закладки” з наркотиками.
Під час поверхневої перевірки у нього виявили 7 закладок з психотропною речовиною Альфа “PVP” та 18 закладок “амфетаміну”. Також знайшли місця і вилучили 27 залишених раніше пакунків.
Разом з цим, правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисника, де знайшли та вилучили ще 56 закладок з вказаними речовинами.
Вартість вилученого за цінами “чорного ринку” становить близько 90 тисяч гривень. Всі заборонені речовини правоохоронці направили на дослідження до Волинського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру.
Поліцейські встановили, що зловмисник забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів з продажу наркотиків, розповсюджуючи їх шляхом залишення “закладок”.
Наркокур’єра затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості за цим фактом слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 КК України.
Вчора суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
В п’ятницю, 30 червня, у Луцьку працівники кримінальної поліції ГУНП у Волинській області спільно з оперативниками та слідчими Луцького РУП затримали 29-річного мешканця іншої області, який розповсюджував так звані “закладки” з наркотиками.
Під час поверхневої перевірки у нього виявили 7 закладок з психотропною речовиною Альфа “PVP” та 18 закладок “амфетаміну”. Також знайшли місця і вилучили 27 залишених раніше пакунків.
Разом з цим, правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисника, де знайшли та вилучили ще 56 закладок з вказаними речовинами.
Вартість вилученого за цінами “чорного ринку” становить близько 90 тисяч гривень. Всі заборонені речовини правоохоронці направили на дослідження до Волинського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру.
Поліцейські встановили, що зловмисник забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів з продажу наркотиків, розповсюджуючи їх шляхом залишення “закладок”.
Наркокур’єра затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості за цим фактом слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 КК України.
Вчора суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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