У Луцьку поліція затримала наркокур’єра. ФОТО

У Луцьку поліція затримала наркокур’єра. Правоохоронці вилучили 108 “закладок” із небезпечною наркотичною речовиною на суму близько 90 тисяч гривень. За здійснення наркобізнесу фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.В п’ятницю, 30 червня, у Луцьку працівники кримінальної поліції ГУНП у Волинській області спільно з оперативниками та слідчими Луцького РУП затримали 29-річного мешканця іншої області, який розповсюджував так звані “закладки” з наркотиками.Під час поверхневої перевірки у нього виявили 7 закладок з психотропною речовиною Альфа “PVP” та 18 закладок “амфетаміну”. Також знайшли місця і вилучили 27 залишених раніше пакунків.Разом з цим, правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисника, де знайшли та вилучили ще 56 закладок з вказаними речовинами.Вартість вилученого за цінами “чорного ринку” становить близько 90 тисяч гривень. Всі заборонені речовини правоохоронці направили на дослідження до Волинського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру.Поліцейські встановили, що зловмисник забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів з продажу наркотиків, розповсюджуючи їх шляхом залишення “закладок”.Наркокур’єра затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості за цим фактом слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 КК України.Вчора суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.