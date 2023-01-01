Війна забрала життя двох Героїв з Волині — Богдана Янчишина та Віталія Пилипчука

Богдан Володимирович Янчишин та житель села Гута Лісівська Віталій Олексійович Пилипчук.



Про це Олександр Гаврилюк.



Богдан Янчишин, наслідуючи подвиги свого дідуся, фронтовика, ветерана Другої світової війни Сищика Юхима Титовича, з перших днів рашистської агресії став на захист рідної Вітчизни. Відважно боронячи нашу землю, молодий Герой не дожив до свого 33-річчя лише 5 днів, залишивши у рідній домівці згорьованих маму Оксану Юхимівну та тата Володимира Миколайовича.



В боях за волю і незалежність України смертю хоробрих загинув 56-річний Віталій Пилипчук. Добрий, працелюбний син, чоловік, люблячий батько та дідусь відразу після початку агресії став на захист Вітчизни. Не знайти слів для втіхи для мами Ніни Олексіївни, дружини Валентини Юріївни, чотирьох діток та 2 внучок.



"Схилимо голови у скорботі і з молитвами віддамо шану вірним синам України!Пам'ять про Героїв – світла! Шана їхнім подвигам – вічна! Рідним і близьким воїнів – глибокі співчуття", - йдеться в дописі.











Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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