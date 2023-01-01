Росіяни атакували Суми: загинула людина





Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що унаслідок обстрілу загинула одна людина.



«Унаслідок російського удару БПЛА в п’ятиповерховому житловому будинку загинула одна особа», – зазначив Єрмак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок.Голова Офісу президентаповідомив, що унаслідок обстрілу загинула одна людина.«Унаслідок російського удару БПЛА в п’ятиповерховому житловому будинку загинула одна особа», – зазначив Єрмак.

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