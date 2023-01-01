У річці на Волині втопився військовий, — ЗМІ

У річці на Волині втопився військовий, — ЗМІ
3-го липня близько 7-ої ранку на річці Луга Локачинської громади втонув чоловік 1985-го року народження.

Про це пише БУГ.

Як повідомляють працівники ДСНС, на місце виклику виїхали рятувальники 15 ДПРЧ, та у гідрокостюмах витягнули тіло з води. Причини та обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Відомо, що чоловік був військовий, на березі лишився формений одяг.

Нагадаємо, на Волині з водойми в готельно-ресторанному комплексі дістали потопельника.

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Теги: втопився військовий, Волинь
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