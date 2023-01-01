У річці на Волині втопився військовий, — ЗМІ





Про це пише



Як повідомляють працівники ДСНС, на місце виклику виїхали рятувальники 15 ДПРЧ, та у гідрокостюмах витягнули тіло з води. Причини та обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.



Відомо, що чоловік був військовий, на березі лишився формений одяг.



Нагадаємо, на Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3-го липня близько 7-ої ранку на річці Луга Локачинської громади втонув чоловік 1985-го року народження.Про це пише БУГ Як повідомляють працівники ДСНС, на місце виклику виїхали рятувальники 15 ДПРЧ, та у гідрокостюмах витягнули тіло з води. Причини та обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.Відомо, що чоловік був військовий, на березі лишився формений одяг.Нагадаємо, на Волині з водойми в готельно-ресторанному комплексі дістали потопельника.

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