У річці на Волині втопився військовий, — ЗМІ
Сьогодні, 12:15
3-го липня близько 7-ої ранку на річці Луга Локачинської громади втонув чоловік 1985-го року народження.
Про це пише БУГ.
Як повідомляють працівники ДСНС, на місце виклику виїхали рятувальники 15 ДПРЧ, та у гідрокостюмах витягнули тіло з води. Причини та обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
Відомо, що чоловік був військовий, на березі лишився формений одяг.
Нагадаємо, на Волині з водойми в готельно-ресторанному комплексі дістали потопельника.
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Про це пише БУГ.
Як повідомляють працівники ДСНС, на місце виклику виїхали рятувальники 15 ДПРЧ, та у гідрокостюмах витягнули тіло з води. Причини та обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
Відомо, що чоловік був військовий, на березі лишився формений одяг.
Нагадаємо, на Волині з водойми в готельно-ресторанному комплексі дістали потопельника.
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