На Волині з водойми в готельно-ресторанному комплексі дістали потопельника
Сьогодні, 11:50
У Володимирському районі у водоймі в готельно-ресторанному комплексі потонув чоловік.
Про це інформує Буг.
Інцидент трапився у неділю, 2 липня на водоймі у готельно-ресторанному комплексі «Три бобри» в селі Литовеж Володимирського району. Повідомляють, що чоловік 1988 року народження пішов плавати і не виплив.
У понеділок, 3 липня, близько 9:00, на місце трагедії прибула група водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП УДСНС у Волинській області, витягнули тіло загиблого на берег та передали поліції.
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Про це інформує Буг.
Інцидент трапився у неділю, 2 липня на водоймі у готельно-ресторанному комплексі «Три бобри» в селі Литовеж Володимирського району. Повідомляють, що чоловік 1988 року народження пішов плавати і не виплив.
У понеділок, 3 липня, близько 9:00, на місце трагедії прибула група водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП УДСНС у Волинській області, витягнули тіло загиблого на берег та передали поліції.
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