На Волині з водойми в готельно-ресторанному комплексі дістали потопельника





Про це інформує



Інцидент трапився у неділю, 2 липня на водоймі у готельно-ресторанному комплексі «Три бобри» в селі Литовеж Володимирського району. Повідомляють, що чоловік 1988 року народження пішов плавати і не виплив.



У понеділок, 3 липня, близько 9:00, на місце трагедії прибула група водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП УДСНС у Волинській області, витягнули тіло загиблого на берег та передали поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі у водоймі в готельно-ресторанному комплексі потонув чоловік.Про це інформує Буг Інцидент трапився у неділю, 2 липня на водоймі у готельно-ресторанному комплексі «Три бобри» в селі Литовеж Володимирського району. Повідомляють, що чоловік 1988 року народження пішов плавати і не виплив.У понеділок, 3 липня, близько 9:00, на місце трагедії прибула група водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП УДСНС у Волинській області, витягнули тіло загиблого на берег та передали поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію