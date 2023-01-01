Щоб відновити очне навчання, в громаді на Волині батьки допомагають облаштовувати укриття. ВІДЕО





Про це розповів Олег Кух.



Всього у ТГ є 25 шкіл. Торік навчальні заклади не працювали через рішення ОВА про безпекову ситуацію в регіоні: селище міського типу Любешів належить до 50-ти кілометрової зони кордону з Білоруссю.



Щоб діти змогли ходити на очне навчання упродовж літа планують підготувати укриття в усіх навчальних закладах. На це з місцевого бюджету передбачили майже шість мільйонів гривень.



«Є велика частина шкіл, в яких немає підвалів. Будемо облаштовувати безпековий простір на перших поверхах приміщення, укріпимо зовнішні стіни. Ще в деяких навчальних закладах будемо облаштовувати укриття за рахунок овочесховищ», – зазначив Олег Кух.



Один із найбільших навчальних закладів у громаді – Любешівський ліцей. У ньому навчаються майже тисяча учнів. На облаштування укриття виділили два мільйони гривень, – розповів заступник директора Микола Остапчук.



Підготовчі роботи розпочали тиждень тому. Допомагають в майбутньому укритті батьки учнів.



«Дехто приходить у вихідний, два дні підряд було по 18 чоловік, які прийшли працювати», – каже заступник директора.



Олександр Жилко прийшов до ліцею, щоб допомогти, вперше. Каже: ґрунту потрібно забирати стільки, щоб від стелі до землі поміщалася мірна палка. У ліцеї навчаються двоє його дітей.



«Треба швидше зробити, щоб на 1 вересня дітки мали змогу піти очно. Кажуть, що все добре, але бажано ходити в школу», – говорить батько.



Директор ліцею каже: батьків попросили долучитися, щоб здешевити роботи з облаштування укриття і пришвидшити процес.



«Ніхто силою нікого не заставляв, за згодою, коли є час. Вентиляція, санвузли, вода там», – додав керівник закладу.



Підготовчі роботи у Любешівському ліцеї триватимуть орієнтовно тиждень. Зараз, крім батьків, допомагають також працівники з центру зайнятості, далі за ремонт візьмуться майстри.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у Любешівській громаді облаштовують шкільні укриття. Це роблять для того, аби перевести навчання з формату онлайн на очне.Про це розповів Суспільному голова громадиВсього у ТГ є 25 шкіл. Торік навчальні заклади не працювали через рішення ОВА про безпекову ситуацію в регіоні: селище міського типу Любешів належить до 50-ти кілометрової зони кордону з Білоруссю.Щоб діти змогли ходити на очне навчання упродовж літа планують підготувати укриття в усіх навчальних закладах. На це з місцевого бюджету передбачили майже шість мільйонів гривень.«Є велика частина шкіл, в яких немає підвалів. Будемо облаштовувати безпековий простір на перших поверхах приміщення, укріпимо зовнішні стіни. Ще в деяких навчальних закладах будемо облаштовувати укриття за рахунок овочесховищ», – зазначив Олег Кух.Один із найбільших навчальних закладів у громаді – Любешівський ліцей. У ньому навчаються майже тисяча учнів. На облаштування укриття виділили два мільйони гривень, – розповів заступник директораПідготовчі роботи розпочали тиждень тому. Допомагають в майбутньому укритті батьки учнів.«Дехто приходить у вихідний, два дні підряд було по 18 чоловік, які прийшли працювати», – каже заступник директора.прийшов до ліцею, щоб допомогти, вперше. Каже: ґрунту потрібно забирати стільки, щоб від стелі до землі поміщалася мірна палка. У ліцеї навчаються двоє його дітей.«Треба швидше зробити, щоб на 1 вересня дітки мали змогу піти очно. Кажуть, що все добре, але бажано ходити в школу», – говорить батько.Директор ліцею каже: батьків попросили долучитися, щоб здешевити роботи з облаштування укриття і пришвидшити процес.«Ніхто силою нікого не заставляв, за згодою, коли є час. Вентиляція, санвузли, вода там», – додав керівник закладу.Підготовчі роботи у Любешівському ліцеї триватимуть орієнтовно тиждень. Зараз, крім батьків, допомагають також працівники з центру зайнятості, далі за ремонт візьмуться майстри.

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