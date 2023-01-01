Не вийшов з коми: у прифронтовому шпиталі зупинилося серце Героя з Волині Владислава Ксьондза

Не вийшов з коми: у прифронтовому шпиталі зупинилося серце Героя з Волині Владислава Ксьондза
Війна забрала життя 24-річного мешканця села Підгайці на Волині Ксьондза Владислава Петровича.

Про це 28 червня повідомив заступник Підгайцівського сільського голови Олександр Бляшук.

"Моя особиста втрата на війні - загинув мій перший і найстарший похресник, мешканець села Підгайці - Ксьондз Владислав Петрович.
21 березня йому виповнилось лише 24 роки, а сьогодні його серце перестало битись в одному із прифронтових військових шпиталів. Кілька днів тому, під час обстрілу він отримав важку травму голови. На жаль, йому не вдалося вийти з коми", - зазначає Бляшук.

За словами побратимів, Влад був хорошим воїном і надійним другом.

Майже одразу після початку війни він прийшов у тероборону Підгайцівської громади, пізніше потрапив на фронт, де віддано боронив Україну.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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