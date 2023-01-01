Не вийшов з коми: у прифронтовому шпиталі зупинилося серце Героя з Волині Владислава Ксьондза

Ксьондза Владислава Петровича.



Про це 28 червня Олександр Бляшук.



"Моя особиста втрата на війні - загинув мій перший і найстарший похресник, мешканець села Підгайці - Ксьондз Владислав Петрович.

21 березня йому виповнилось лише 24 роки, а сьогодні його серце перестало битись в одному із прифронтових військових шпиталів. Кілька днів тому, під час обстрілу він отримав важку травму голови. На жаль, йому не вдалося вийти з коми", - зазначає Бляшук.



За словами побратимів, Влад був хорошим воїном і надійним другом.



Майже одразу після початку війни він прийшов у тероборону Підгайцівської громади, пізніше потрапив на фронт, де віддано боронив Україну.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя 24-річного мешканця села Підгайці на ВолиніПро це 28 червня повідомив заступник Підгайцівського сільського голови"Моя особиста втрата на війні - загинув мій перший і найстарший похресник, мешканець села Підгайці - Ксьондз Владислав Петрович.21 березня йому виповнилось лише 24 роки, а сьогодні його серце перестало битись в одному із прифронтових військових шпиталів. Кілька днів тому, під час обстрілу він отримав важку травму голови. На жаль, йому не вдалося вийти з коми", - зазначає Бляшук.За словами побратимів, Влад був хорошим воїном і надійним другом.Майже одразу після початку війни він прийшов у тероборону Підгайцівської громади, пізніше потрапив на фронт, де віддано боронив Україну.

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