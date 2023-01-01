Військовослужбовець з Волині отримав «Срібний хрест» від Залужного

Військовослужбовець з Волині отримав «Срібний хрест» від Залужного
Військовослужбовець з Ковеля Тарас Рудик отримав від Валерія Залужного почесну нагороду – «Срібний хрест».

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

У повідомленні йдеться, що Тарас Рудик відзначений наказом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного від 10 червня 2023 року.

«Служу українському народові…» – написав військовослужбовець.

Зауважимо, це не перша нагорода захисника. Указом Президента України Володимира Зеленського №572 від 12 серпня 2022 року Тараса Рудика нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Військовослужбовець з Волині отримав «Срібний хрест» від Залужного

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Теги: «Срібний хрест», Валерій Залужний, Волинь
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