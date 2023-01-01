Військовослужбовець з Волині отримав «Срібний хрест» від Залужного
Сьогодні, 13:28
Військовослужбовець з Ковеля Тарас Рудик отримав від Валерія Залужного почесну нагороду – «Срібний хрест».
Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
У повідомленні йдеться, що Тарас Рудик відзначений наказом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного від 10 червня 2023 року.
«Служу українському народові…» – написав військовослужбовець.
Зауважимо, це не перша нагорода захисника. Указом Президента України Володимира Зеленського №572 від 12 серпня 2022 року Тараса Рудика нагородили орденом «За мужність» III ступеня.
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Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
У повідомленні йдеться, що Тарас Рудик відзначений наказом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного від 10 червня 2023 року.
«Служу українському народові…» – написав військовослужбовець.
Зауважимо, це не перша нагорода захисника. Указом Президента України Володимира Зеленського №572 від 12 серпня 2022 року Тараса Рудика нагородили орденом «За мужність» III ступеня.
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