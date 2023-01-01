Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олегом Даньком

Данька Олега Геннадійовича (16.01.1968 року народження).



Про це повідомили у Луцькраді.







Провести Героя в останню дорогу прийшли родина та побратими військовослужбовця, а також чимало лучан.



Поховали Олега Данька на кладовищі у селі Дачне.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 29 червня, у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин відспівування(16.01.1968 року народження).Про це повідомили у Луцькраді. Захисник загинув 25 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області.Провести Героя в останню дорогу прийшли родина та побратими військовослужбовця, а також чимало лучан.Поховали Олега Данька на кладовищі у селі Дачне.

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