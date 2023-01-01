Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олегом Даньком

Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олегом Даньком
Сьогодні, 29 червня, у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин відспівування Данька Олега Геннадійовича (16.01.1968 року народження).

Про це повідомили у Луцькраді.

Захисник загинув 25 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області.

Провести Героя в останню дорогу прийшли родина та побратими військовослужбовця, а також чимало лучан.

Поховали Олега Данька на кладовищі у селі Дачне.

Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олегом Даньком


Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олегом Даньком


Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олегом Даньком

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Теги: війна, Росія, Україна
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