Ухвалено закон про запровадження в Україні електронної акцизної марки
Сьогодні, 14:15
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким запроваджується електронна акцизна марка - інструмент, що створює можливість простежувати електронними засобами обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Про ухвалення закону повідомив глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев.
"Закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборе тінь", - зазначив Гетманцев.
Передбачається, що е-марка надасть можливість:
- відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
- кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.
Також створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання:
- обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;
- система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.
Отже, в Україні замість паперових будуть запроваджені електронні акцизні марки.
Кабміну, згідно з прикінцевими положеннями закону, дадуть пів року, щоб привести у відповідність необхідну підзаконну нормативну базу.
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Про ухвалення закону повідомив глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев.
"Закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборе тінь", - зазначив Гетманцев.
Передбачається, що е-марка надасть можливість:
- відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
- кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.
Також створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання:
- обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;
- система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.
Отже, в Україні замість паперових будуть запроваджені електронні акцизні марки.
Кабміну, згідно з прикінцевими положеннями закону, дадуть пів року, щоб привести у відповідність необхідну підзаконну нормативну базу.
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