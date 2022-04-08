Ухвалено закон про запровадження в Україні електронної акцизної марки





Про ухвалення закону Данило Гетманцев.



"Закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборе тінь", - зазначив Гетманцев.



Передбачається, що е-марка надасть можливість:



- відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;

контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;

- кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.



Також створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання:



- обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;

- система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.



Отже, в Україні замість паперових будуть запроваджені електронні акцизні марки.



Кабміну, згідно з прикінцевими положеннями закону, дадуть пів року, щоб привести у відповідність необхідну підзаконну нормативну базу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким запроваджується електронна акцизна марка - інструмент, що створює можливість простежувати електронними засобами обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.Про ухвалення закону повідомив глава фінкомітету ВР"Закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборе тінь", - зазначив Гетманцев.Передбачається, що е-марка надасть можливість:- відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;- кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.Також створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання:- обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;- система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.Отже, в Україні замість паперових будуть запроваджені електронні акцизні марки.Кабміну, згідно з прикінцевими положеннями закону, дадуть пів року, щоб привести у відповідність необхідну підзаконну нормативну базу.

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