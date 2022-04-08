Ухвалено закон про запровадження в Україні електронної акцизної марки

Ухвалено закон про запровадження в Україні електронної акцизної марки
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким запроваджується електронна акцизна марка - інструмент, що створює можливість простежувати електронними засобами обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Про ухвалення закону повідомив глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

"Закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборе тінь", - зазначив Гетманцев.

Передбачається, що е-марка надасть можливість:

- відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
- кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

Також створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання:

- обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;
- система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

Отже, в Україні замість паперових будуть запроваджені електронні акцизні марки.

Кабміну, згідно з прикінцевими положеннями закону, дадуть пів року, щоб привести у відповідність необхідну підзаконну нормативну базу.

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Теги: електронна акцизна марка, закон, Україна
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