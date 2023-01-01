В «Устилузі» в аптечці житомирчанина митники виявили психотропи. ФОТО

В аптечці житомирчанина, який повертався додому через пункт пропуску "Устилуг", митники виявили 60 капсул бромазепаму та 80 пігулок трамадолу.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Відповідно до Постанови КМУ від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» обіг таких психотропних препаратів обмежений. Їхнє переміщення через кордон громадянами можливе лише за наявності рецепта на особу, якій препарати призначені для лікування, та лише у кількості, що відповідають рецептурним призначенням.Психотропи вилучені. До нацполіції скероване повідомлення про правопорушення, що містить ознаки злочину. Його попередня кваліфікація визначена за ст. 309 Кримінального кодексу України. Незаконне перевезення чи пересилання психотропних речовин без мети збуту караються штрафом або виправними роботами, або арештом, або обмеженням волі. Триває слідство.З початку цього року у зоні діяльності Волинської митниці було припинено 28 спроб незаконного перевезення громадянами обмежених в обігу лікарських засобів.