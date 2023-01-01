Заснув за кермом: на Волині водій в'їхав у напівпричіп припаркованої вантажівки. ФОТО

Заснув за кермом: на Волині водій в'їхав у напівпричіп припаркованої вантажівки. ФОТО
Учора, 28 червня, ковельські патрульні несли службу на стаціонарному посту, що на автодорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин. Близько 14-ї години вони отримали повідомлення, що у селі Старовойтове сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце, патрульні з’ясували, що водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на напівпричіп припаркованої вантажівки Daf.

Керманич легковика розповів патрульним, що заснув за кермом. Оскільки пасажир отримав травми, на місце події була викликана слідчо-оперативна група.
Заснув за кермом: на Волині водій в'їхав у напівпричіп припаркованої вантажівки. ФОТО
Заснув за кермом: на Волині водій в'їхав у напівпричіп припаркованої вантажівки. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, патрульні. вантажівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Очевидно, заснув не за кремом, а за кермом. Виправте.
Відповісти
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Білорусі будують наметовий табір для «вагнерівців». СУПУТНИКОВІ ФОТО
Сьогодні, 15:20
На Волині під час роботи 18-річному хлопцю відрізало руку
Сьогодні, 15:00
Заснув за кермом: на Волині водій в'їхав у напівпричіп припаркованої вантажівки. ФОТО
Сьогодні, 14:45
В «Устилузі» в аптечці житомирчанина митники виявили психотропи. ФОТО
Сьогодні, 14:35
Ухвалено закон про запровадження в Україні електронної акцизної марки
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
На Волині водій в'їхав у причіп припаркованої на узбіччі вантажівки: постраждав пасажир На Волині водій в'їхав у причіп припаркованої на узбіччі вантажівки: постраждав пасажир
Сьогодні, 10:52
Загинули двоє дорослих та 4-річна дитина: волинянин за смертельну ДТП отримав 6 років тюрми Загинули двоє дорослих та 4-річна дитина: волинянин за смертельну ДТП отримав 6 років тюрми
28 червень, 15:10
На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП та втік. ВІДЕО На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП та втік. ВІДЕО
26 червень, 13:05
На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих
23 червень, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Білорусі будують наметовий табір для «вагнерівців». СУПУТНИКОВІ ФОТО
Сьогодні, 15:20
 0
На Волині під час роботи 18-річному хлопцю відрізало руку
Сьогодні, 15:00
 0
Заснув за кермом: на Волині водій в'їхав у напівпричіп припаркованої вантажівки. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
В «Устилузі» в аптечці житомирчанина митники виявили психотропи. ФОТО
Сьогодні, 14:35
 0
Ухвалено закон про запровадження в Україні електронної акцизної марки
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8