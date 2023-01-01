Заснув за кермом: на Волині водій в'їхав у напівпричіп припаркованої вантажівки. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Прибувши на місце, патрульні з’ясували, що водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на напівпричіп припаркованої вантажівки Daf.



Керманич легковика розповів патрульним, що заснув за кермом. Оскільки пасажир отримав травми, на місце події була викликана слідчо-оперативна група.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 28 червня, ковельські патрульні несли службу на стаціонарному посту, що на автодорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин. Близько 14-ї години вони отримали повідомлення, що у селі Старовойтове сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши на місце, патрульні з’ясували, що водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на напівпричіп припаркованої вантажівки Daf.Керманич легковика розповів патрульним, що заснув за кермом. Оскільки пасажир отримав травми, на місце події була викликана слідчо-оперативна група.

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