На Волині під час роботи 18-річному хлопцю відрізало руку





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Подія сталася сьогодні близько 13 години на фірмі, що в Любомлі на вулиці Дружби. 18-річного юнака з діагнозом «повна ампутація правої китиці» госпіталізували до Любомльського ТМО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області на одному із підприємств стався нещасний випадок.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Подія сталася сьогодні близько 13 години на фірмі, що в Любомлі на вулиці Дружби. 18-річного юнака з діагнозом «повна ампутація правої китиці» госпіталізували до Любомльського ТМО.

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