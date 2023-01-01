На Волині під час роботи 18-річному хлопцю відрізало руку

На Волині під час роботи 18-річному хлопцю відрізало руку
У Волинській області на одному із підприємств стався нещасний випадок.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія сталася сьогодні близько 13 години на фірмі, що в Любомлі на вулиці Дружби. 18-річного юнака з діагнозом «повна ампутація правої китиці» госпіталізували до Любомльського ТМО.

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Теги: Волинь, нещасний випадок, ампутація
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