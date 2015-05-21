Військовослужбовець з Волині отримав орден «За мужність»
Сьогодні, 19:40
Військовослужбовець з Ковеля Тарас Рудик отримав орден «За мужність» III ступеня.
Про це він повідомив у себе на фейсбук-сторінці, - передає Конкурент.
Указом Президента України Володимира Зеленського №572 від 12 серпня 2022 року орденом «За мужність» III ступеня нагородили захисника Рудика Тараса Васильовича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він повідомив у себе на фейсбук-сторінці, - передає Конкурент.
Указом Президента України Володимира Зеленського №572 від 12 серпня 2022 року орденом «За мужність» III ступеня нагородили захисника Рудика Тараса Васильовича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода на завтра, 10 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Військовослужбовець з Волині отримав орден «За мужність»
Сьогодні, 19:40
Медіа