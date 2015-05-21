Військовослужбовець з Волині отримав орден «За мужність»

Військовослужбовець з Волині отримав орден «За мужність»
Військовослужбовець з Ковеля Тарас Рудик отримав орден «За мужність» III ступеня.

Про це він повідомив у себе на фейсбук-сторінці, - передає Конкурент.

Указом Президента України Володимира Зеленського №572 від 12 серпня 2022 року орденом «За мужність» III ступеня нагородили захисника Рудика Тараса Васильовича.

Військовослужбовець з Волині отримав орден «За мужність»



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Теги: орден, «За мужність», волинянин
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