У місті на Волині зіткнулися мотоцикл і автівка, мотоцикліст у важкому стані

У місті на Волині зіткнулися мотоцикл і автівка, мотоцикліст у важкому стані
Сьогодні пополудні в Ковелі трапилася ДТП за участі легкового автомобіля та мотоцикла. Унаслідок зіткнення постраждав 26-річний мотоцикліст.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Бригада швидкої оперативно прибула на місце пригоди.

Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пацієнт у важкому стані. Його доправили в Ковельське МТМО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, Волинь, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода на завтра, 10 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Військовослужбовець з Волині отримав орден «За мужність»
Сьогодні, 19:40
У місті на Волині зіткнулися мотоцикл і автівка, мотоцикліст у важкому стані
Сьогодні, 19:20
Одну з ракет, які летіли на Київ, збив «Іглою» 20-річний нацгвардієць. ФОТО
Сьогодні, 19:10
На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем, який помер від важкого поранення
Сьогодні, 18:55
Схожі новини
На Волині у ДТП постраждали четверо людей. ФОТО На Волині у ДТП постраждали четверо людей. ФОТО
20 січень, 2022, 10:58
У Ковелі на перехресті – аварія: від удару авто перекинуло догори. ФОТО У Ковелі на перехресті – аварія: від удару авто перекинуло догори. ФОТО
08 жовтень, 2021, 16:55
На Волині трапилася ДТП за участю мотоцикла і автомобіля «ВАЗ», якому внаслідок аварії відірвало колесо. ФОТО На Волині трапилася ДТП за участю мотоцикла і автомобіля «ВАЗ», якому внаслідок аварії відірвало колесо. ФОТО
10 травень, 2020, 09:43
На Волині зіткнулись два легковики: постраждав пасажир На Волині зіткнулись два легковики: постраждав пасажир
31 липень, 2019, 11:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Капітанка ЗСУ з Волині розповіла, як розпочалася її військова кар’єра
Сьогодні, 20:34
 0
Погода на завтра, 10 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Військовослужбовець з Волині отримав орден «За мужність»
Сьогодні, 19:40
 0
У місті на Волині зіткнулися мотоцикл і автівка, мотоцикліст у важкому стані
Сьогодні, 19:20
 0
Одну з ракет, які летіли на Київ, збив «Іглою» 20-річний нацгвардієць. ФОТО
Сьогодні, 19:10
 0
Медіа
відео
1/8