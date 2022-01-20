У місті на Волині зіткнулися мотоцикл і автівка, мотоцикліст у важкому стані
Сьогодні, 19:20
Сьогодні пополудні в Ковелі трапилася ДТП за участі легкового автомобіля та мотоцикла. Унаслідок зіткнення постраждав 26-річний мотоцикліст.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Бригада швидкої оперативно прибула на місце пригоди.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пацієнт у важкому стані. Його доправили в Ковельське МТМО.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Бригада швидкої оперативно прибула на місце пригоди.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пацієнт у важкому стані. Його доправили в Ковельське МТМО.
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