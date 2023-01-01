Одну з ракет, які летіли на Київ, збив «Іглою» 20-річний нацгвардієць. ФОТО

Одну з ракет, які летіли на Київ, збив «Іглою» 20-річний нацгвардієць. ФОТО
20-річний військовослужбовець Нацгвардії в складі мобільної вогневої групи збив російську крилату ракету під час нічної атаки на Київ 9 травня.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії України.

Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55".

Зазначається, що частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

Одну з ракет, які летіли на Київ, збив «Іглою» 20-річний нацгвардієць. ФОТО


Одну з ракет, які летіли на Київ, збив «Іглою» 20-річний нацгвардієць. ФОТО


Одну з ракет, які летіли на Київ, збив «Іглою» 20-річний нацгвардієць. ФОТО

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Теги: війна, Росія, Україна
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