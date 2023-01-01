Погода на завтра, 10 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У середу, 10 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 1° до +13°.
Народний прогноз погоди: 10 травня відзначається день пам'яті апостола і священномученика Симеона. В народі цього святого називали Семен-ранопашець і казали: "Час орати, коли грім гримить, ліс у листя одягається, жайворонок заспівав, а водяні жабенята квакати починають". Якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 1° до +13°.
Народний прогноз погоди: 10 травня відзначається день пам'яті апостола і священномученика Симеона. В народі цього святого називали Семен-ранопашець і казали: "Час орати, коли грім гримить, ліс у листя одягається, жайворонок заспівав, а водяні жабенята квакати починають". Якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде.
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