Погода на завтра, 10 травня, у Луцьку та Волинській області

У середу, 10 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 1° до +13°.: 10 травня відзначається день пам'яті апостола і священномученика Симеона. В народі цього святого називали Семен-ранопашець і казали: "Час орати, коли грім гримить, ліс у листя одягається, жайворонок заспівав, а водяні жабенята квакати починають". Якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде.