На Волині довгожительку привітали з 92-літтям

Дордюк Марія Іванівна відзначила 92-річчя.



Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.



"Саме українське коріння свого часу покликало Марію Іванівну, уродженку Білорусі, разом з сімʼєю на батьківську рідну землю", - йдеться у дописі.



Довгожительку привітали представники влади і подякували за багаторічну сумлінну працю на рідній землі, побажали їй міцного здоров'я, добра, благополуччя, любові та подальшої підтримки її дружньої родини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 червня жителька села Сільця-Млинівські на Волинівідзначила 92-річчя.Про це повідомили у Ратнівській селищній раді."Саме українське коріння свого часу покликало Марію Іванівну, уродженку Білорусі, разом з сімʼєю на батьківську рідну землю", - йдеться у дописі.Довгожительку привітали представники влади і подякували за багаторічну сумлінну працю на рідній землі, побажали їй міцного здоров'я, добра, благополуччя, любові та подальшої підтримки її дружньої родини.

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