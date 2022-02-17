На Волині довгожительку привітали з 92-літтям
Сьогодні, 12:35
27 червня жителька села Сільця-Млинівські на Волині Дордюк Марія Іванівна відзначила 92-річчя.
Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.
"Саме українське коріння свого часу покликало Марію Іванівну, уродженку Білорусі, разом з сімʼєю на батьківську рідну землю", - йдеться у дописі.
Довгожительку привітали представники влади і подякували за багаторічну сумлінну працю на рідній землі, побажали їй міцного здоров'я, добра, благополуччя, любові та подальшої підтримки її дружньої родини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.
"Саме українське коріння свого часу покликало Марію Іванівну, уродженку Білорусі, разом з сімʼєю на батьківську рідну землю", - йдеться у дописі.
Довгожительку привітали представники влади і подякували за багаторічну сумлінну працю на рідній землі, побажали їй міцного здоров'я, добра, благополуччя, любові та подальшої підтримки її дружньої родини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Не вийшов з коми: у прифронтовому шпиталі зупинилося серце Героя з Волині Владислава Ксьондза
Сьогодні, 13:15
Щоб відновити очне навчання, в громаді на Волині батьки допомагають облаштовувати укриття. ВІДЕО
Сьогодні, 12:58
На Волині довгожительку привітали з 92-літтям
Сьогодні, 12:35
Розміщував оголошення у соцмережі Facebook: на Волині шахрай збирав кошти на лікування військовослужбовця
Сьогодні, 12:28
Медіа