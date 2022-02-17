На Волині довгожительку привітали з 92-літтям

На Волині довгожительку привітали з 92-літтям
27 червня жителька села Сільця-Млинівські на Волині Дордюк Марія Іванівна відзначила 92-річчя.

Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.

"Саме українське коріння свого часу покликало Марію Іванівну, уродженку Білорусі, разом з сімʼєю на батьківську рідну землю", - йдеться у дописі.

Довгожительку привітали представники влади і подякували за багаторічну сумлінну працю на рідній землі, побажали їй міцного здоров'я, добра, благополуччя, любові та подальшої підтримки її дружньої родини.

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Теги: довгожителька, Волинь
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