На Волині затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити до Польщі

На Волині прикордонники затримали двох черкащан, які мали намірнелегально потрапити в Польщу.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Чоловіків за кількасот метрів від українсько-польського кордону учора ввечері, 28 червня, виявив прикордонний наряд відділу «Морозовичі».Про незнайомців, яких помітили на околиці одного з населених пунктів Володимирщини, охоронців держрубежу сповістив житель прикордоння. Група реагування, прибувши на вказаний напрямок, з'ясувала, що чоловіки прямували у бік кордону, який збиралися перетнути у незаконний спосіб.Правопорушниками виявилися двоє жителів Черкас 2001 року народження. Крім того, правоохоронці встановили, що молодики місяць тому уже намагалися нелегально виїхати з України через пункт пропуску на Закарпатті.Аби реалізувати свій протиправний намір - скористалися підробленими документами. Однак їхнім планам завадили тамтешні прикордонники, котрі виявили фальшивки.Правопорушників доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначатиме суд.