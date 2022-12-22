На Волині затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити до Польщі

На Волині затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити до Польщі
На Волині прикордонники затримали двох черкащан, які мали намір
нелегально потрапити в Польщу.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Чоловіків за кількасот метрів від українсько-польського кордону учора ввечері, 28 червня, виявив прикордонний наряд відділу «Морозовичі».

Про незнайомців, яких помітили на околиці одного з населених пунктів Володимирщини, охоронців держрубежу сповістив житель прикордоння. Група реагування, прибувши на вказаний напрямок, з'ясувала, що чоловіки прямували у бік кордону, який збиралися перетнути у незаконний спосіб.

Правопорушниками виявилися двоє жителів Черкас 2001 року народження. Крім того, правоохоронці встановили, що молодики місяць тому уже намагалися нелегально виїхати з України через пункт пропуску на Закарпатті.

Аби реалізувати свій протиправний намір - скористалися підробленими документами. Однак їхнім планам завадили тамтешні прикордонники, котрі виявили фальшивки.

Правопорушників доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначатиме суд.

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Теги: Польща, кордон, Волинь
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