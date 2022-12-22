На Волині затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити до Польщі
Сьогодні, 12:11
На Волині прикордонники затримали двох черкащан, які мали намір
нелегально потрапити в Польщу.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Чоловіків за кількасот метрів від українсько-польського кордону учора ввечері, 28 червня, виявив прикордонний наряд відділу «Морозовичі».
Про незнайомців, яких помітили на околиці одного з населених пунктів Володимирщини, охоронців держрубежу сповістив житель прикордоння. Група реагування, прибувши на вказаний напрямок, з'ясувала, що чоловіки прямували у бік кордону, який збиралися перетнути у незаконний спосіб.
Правопорушниками виявилися двоє жителів Черкас 2001 року народження. Крім того, правоохоронці встановили, що молодики місяць тому уже намагалися нелегально виїхати з України через пункт пропуску на Закарпатті.
Аби реалізувати свій протиправний намір - скористалися підробленими документами. Однак їхнім планам завадили тамтешні прикордонники, котрі виявили фальшивки.
Правопорушників доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначатиме суд.
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нелегально потрапити в Польщу.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Чоловіків за кількасот метрів від українсько-польського кордону учора ввечері, 28 червня, виявив прикордонний наряд відділу «Морозовичі».
Про незнайомців, яких помітили на околиці одного з населених пунктів Володимирщини, охоронців держрубежу сповістив житель прикордоння. Група реагування, прибувши на вказаний напрямок, з'ясувала, що чоловіки прямували у бік кордону, який збиралися перетнути у незаконний спосіб.
Правопорушниками виявилися двоє жителів Черкас 2001 року народження. Крім того, правоохоронці встановили, що молодики місяць тому уже намагалися нелегально виїхати з України через пункт пропуску на Закарпатті.
Аби реалізувати свій протиправний намір - скористалися підробленими документами. Однак їхнім планам завадили тамтешні прикордонники, котрі виявили фальшивки.
Правопорушників доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначатиме суд.
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