Назвали, на які шахрайства найчастіше «ведуться» волиняни

Впродовж 2023 року на Волині вже зареєстрували 1400 кримінальних правопорушень, пов’язаних із шахрайськими діями. За результатами розгляду цих звернень щодо 401 правопорушень встановили причетних. Ці провадження скерували до суду. Щодо решти (приблизно 1000) робота триває на досудовому етапі.Про це під час брифінгу щодо протидії інтернет-шахрайствам у Волинській області розповів заступник начальника ГУНП у Волинській області, полковник поліціїПоліцейський розповів про найбільш поширені види шахрайських дій на Волині.Найбільша кількість – шахрайства пов’язані з. Як правило – купівля за передоплатою або з використанням фішингових посилань. Таких – близько 35%.За фішинговими посиланнями часто також нібито, інших міжнародних організацій. Більшість таких яскравих реклам – у вигляді сервісу «Дія». Таких шахрайств – в межах 25% .«Але «Дія» має бути лише в «Дії», а скріншот з «Дії» у соцмережах вже має наштовхнути на думку, що існує небезпека втратити кошти», – наголосив поліцейський.Ще один поширений вид – коли зловмисники, використовуючи ефект раптовості. Отримують дані банківської картки, а далі проводять певні дії з грошима на рахунку. Таких – приблизно 17%.Михайло Сорока наголосив: банк ніколи не запитує інформацію про особисті дані, про банківську картку. Він лише може переконатися, здійснювали ви операцію чи ні.Ще один спосіб шахраїв нажитися на чужих послугах – нібито(перевезення, оренда квартири, доставка товарів тощо). Усе це часто відбувається за попереднім перерахунком.Наступний вид – шахрайство. Відбувається дзвінок, особа пропонує певний перелік дій у зв’язку з тим, що нібито є певні підозри щодо номера телефону. Мовляв, необхідно вказати номер картки. Цей вид не дуже поширений, але трапляється.«Наголошую: оператори мобільного зв’язку ніколи не вчиняють таких дій і не запитують інформації, яка стосується номерів карток, банківських рахунків тощо», – сказав Михайло Сорока.– ще одна нагода для шахраїв. Зловмисники пропонують продати авто (часто – для військових) з передоплатою. Вони переконують, що їм необхідна наперед певна сума для пригону авто. Після перерахунку коштів продавці часто зникають.З’явився і новий спосіб шахрайства –. Мовляв, треба вкласти певну суму для реєстрації, далі – суму для того, щоб увійти у певну спільноту. Є випадки, коли надходять якісь бонусні кошти, це втягує у залежність і з’являється хибне розуміння, що можна заробити. Це спонукає внести ще більшу суму грошей. Далі особи, які це пропонували, зникають.За словами Михайла Сороки, у ГУНП у Волинській області створений спеціальний сектор для боротьби із шахрайствами. Тут вивчають всі нові види шахрайств, способи, щоб документувати, встановлювати причетних.Поліцейський додав, що більшість шахрайств – це дії, які вчиняють за межами нашої області, часто – із-за кордону або із тимчасово окупованих територій.1)не купуйте в інтернеті у неперевірених покупців або використовуйте післяплату;2)розвивайте банківську грамотність (розуміння, де не можна, а де варто використовувати номер картки, пін-код, СW-код, дату, термін дії картки тощо);3)розвивайте обізнаність у тому, яку допомогу можна отримати і з яких офіційних джерел черпати про це інформацію (офіційні структури не можуть повідомляти про цю допомогу примітивними скрінами у соціальних мережах);4)зміцнюйте свою медіагамотність та приділяйте достатньо уваги своїй інформаційній гігієні.