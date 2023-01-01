Випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів

Випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів
Випускниця Рожищенського ліцею №4 Катерина Фіщук отримала максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування.

Про це повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці.

Випускниця першою в історії закладу при складанні НМТ отримала аж 600 балів. Старанність та наполегливість у здобутті знань допомогли Каті скласти іспити з української мови, математики та біології на максимальний бал - по 200 з кожної навчальної дисципліни.

«Щиро вітаємо випускницю і зичимо впевненості, віри у свої сили і подальших успіхів! Попереду у Каті - вступна кампанія у вуз. Бажаємо гарного навчання в омріяному вузі і цікавого студентського життя, оскільки переконані, що випускницю хочуть бачити своєю студенткою в кожному вищому навчальному закладі України!», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України.

А випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.

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Теги: НМТ, 600 балів
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