Випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів
Сьогодні, 12:03
Випускниця Рожищенського ліцею №4 Катерина Фіщук отримала максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування.
Про це повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці.
Випускниця першою в історії закладу при складанні НМТ отримала аж 600 балів. Старанність та наполегливість у здобутті знань допомогли Каті скласти іспити з української мови, математики та біології на максимальний бал - по 200 з кожної навчальної дисципліни.
«Щиро вітаємо випускницю і зичимо впевненості, віри у свої сили і подальших успіхів! Попереду у Каті - вступна кампанія у вуз. Бажаємо гарного навчання в омріяному вузі і цікавого студентського життя, оскільки переконані, що випускницю хочуть бачити своєю студенткою в кожному вищому навчальному закладі України!», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України.
А випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці.
Випускниця першою в історії закладу при складанні НМТ отримала аж 600 балів. Старанність та наполегливість у здобутті знань допомогли Каті скласти іспити з української мови, математики та біології на максимальний бал - по 200 з кожної навчальної дисципліни.
«Щиро вітаємо випускницю і зичимо впевненості, віри у свої сили і подальших успіхів! Попереду у Каті - вступна кампанія у вуз. Бажаємо гарного навчання в омріяному вузі і цікавого студентського життя, оскільки переконані, що випускницю хочуть бачити своєю студенткою в кожному вищому навчальному закладі України!», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України.
А випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розміщував оголошення у соцмережі Facebook: на Волині шахрай збирав кошти на лікування військовослужбовця
Сьогодні, 12:28
Випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів
Сьогодні, 12:03
Назвали, на які шахрайства найчастіше «ведуться» волиняни
Сьогодні, 11:41
Медіа