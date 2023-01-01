Випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів

Катерина Фіщук отримала максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування.



Про це



Випускниця першою в історії закладу при складанні НМТ отримала аж 600 балів. Старанність та наполегливість у здобутті знань допомогли Каті скласти іспити з української мови, математики та біології на максимальний бал - по 200 з кожної навчальної дисципліни.



«Щиро вітаємо випускницю і зичимо впевненості, віри у свої сили і подальших успіхів! Попереду у Каті - вступна кампанія у вуз. Бажаємо гарного навчання в омріяному вузі і цікавого студентського життя, оскільки переконані, що випускницю хочуть бачити своєю студенткою в кожному вищому навчальному закладі України!», - йдеться у дописі.



Нагадаємо, випускниця з Волині



А випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускниця Рожищенського ліцею №4отримала максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування.Про це повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці.Випускниця першою в історії закладу при складанні НМТ отримала аж 600 балів. Старанність та наполегливість у здобутті знань допомогли Каті скласти іспити з української мови, математики та біології на максимальний бал - по 200 з кожної навчальної дисципліни.«Щиро вітаємо випускницю і зичимо впевненості, віри у свої сили і подальших успіхів! Попереду у Каті - вступна кампанія у вуз. Бажаємо гарного навчання в омріяному вузі і цікавого студентського життя, оскільки переконані, що випускницю хочуть бачити своєю студенткою в кожному вищому навчальному закладі України!», - йдеться у дописі.Нагадаємо, випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України. А випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюковаотримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію