Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю

Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу.

Про це пише Радіо.Свобода.

Якщо ухвалений 28 червня закон №9342 підпише президент Володимир Зеленський, до лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.

Після підписання закону президентом Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

У законі №9342 зʼявився абзац 11 частини І статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зі словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати».

Нагадаємо, що Рада збільшила виплати та відпустки військовим.

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Теги: Росія, Україна, війна, мобілізація, вибір редактора
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