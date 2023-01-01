У поліклініках Луцька дітям почали видавати калію йодид





Журналісти



Директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська пояснила: давати «калію йодид» почали ще минулого тижня, після відповідного розпорядження Управління охорони здоров’я Волинської ОДА.



«Ми даємо не тільки таблетки, а й інформаційні брошури, якими нас забезпечили представники Центру громадського здоров’я, аби максимально інформувати громадян при яких умовах і як саме потрібно прийняти цей препарат. Радимо, щоб таблетка завджи була у близькому доступі, краще носити її з собою, наприклад, в гаманці».



Юрій Легкодух, керівник управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, розповів виданню ВСН: педіатри та сімейні лікарі видають препарат «калію йодид», аби підготуватися до можливої загрози.



«Ми постійно моніторимо ситуацію із наявністю «калію йодиду» в закладах охорони здоров’я, а педіатри та сімейні лікарі, в свою чергу, видають цей препарат пацієнтам, щоб бути напоготові в разі радіаційної загрози. Водночас ми наголошуємо: приймати «калію йодид» просто так, без необхідності, категорично заборонено. Лише після офіційної вказівки влади».



В управлінні охорони здоров’я Луцької міської ради також підтвердили, що препаратом забезпечили всі заклади охорони здоров’я, аби люди у випадку небезпеки не шукали його по аптеках у паніці.



«Ми препарат отримали, дефіциту немає, роздаємо громадянам, щоб були підготовлені до можливого радіаційного викиду» - додав начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку під час прийому пацієнтів педіатри та сімейні лікарі почали видавати таблетки «калію йодид». Кожному та під особистий підпис. Цей препарат вживається, аби нейтралізувати дію радіоакивного йоду на організм.Журналісти ВСН дізналися у лікарів та представників місцевої влади, для чого це робиться.Директорка Луцької міської дитячої поліклінікипояснила: давати «калію йодид» почали ще минулого тижня, після відповідного розпорядження Управління охорони здоров’я Волинської ОДА.«Ми даємо не тільки таблетки, а й інформаційні брошури, якими нас забезпечили представники Центру громадського здоров’я, аби максимально інформувати громадян при яких умовах і як саме потрібно прийняти цей препарат. Радимо, щоб таблетка завджи була у близькому доступі, краще носити її з собою, наприклад, в гаманці»., керівник управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, розповів виданню ВСН: педіатри та сімейні лікарі видають препарат «калію йодид», аби підготуватися до можливої загрози.«Ми постійно моніторимо ситуацію із наявністю «калію йодиду» в закладах охорони здоров’я, а педіатри та сімейні лікарі, в свою чергу, видають цей препарат пацієнтам, щоб бути напоготові в разі радіаційної загрози. Водночас ми наголошуємо: приймати «калію йодид» просто так, без необхідності, категорично заборонено. Лише після офіційної вказівки влади».В управлінні охорони здоров’я Луцької міської ради також підтвердили, що препаратом забезпечили всі заклади охорони здоров’я, аби люди у випадку небезпеки не шукали його по аптеках у паніці.«Ми препарат отримали, дефіциту немає, роздаємо громадянам, щоб були підготовлені до можливого радіаційного викиду» - додав начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради

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