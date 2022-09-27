«Ваша донька потрапила у ДТП». У Луцьку оперативно затримали афериста, який ошукав 51-річну жінку

Зловмисник особисто забрав у лучанки 1000 доларів США та 2000 гривень. За менше, ніж пів години, його встановили та затримали оперативники.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Про інцидент заявила до поліції сама 51- річна потерпіла, коли оговталась та зрозуміла, що натрапила на шахрая. Зловмисник працював за відомою схемою: він зателефонував до жінки та повідомив, що працює у лікарні, куди доставили її доньку у важкому стані після ДТП.«Шахрай сказав заявниці, що для лікування потрібні кошти і він особисто прийде та забере їх. Аби лучанка не могла ні з ким порадитися та зв’язатися з донькою, він розмовляв з нею аж до приходу під квартиру. Жінка піддалася емоціям і віддала так званому медику 1000 доларів і 2000 гривень», - розповів т.в.о. заступника начальника Луцького РУППісля передачі грошей зловмисник продовжував «тримати на телефоні» жінку, аби відтягнути її звернення до правоохоронців і відійти якомога далі від помешкання. Проте лучанка зрозуміла, що відбувається щось неладне. Вона зв’язалася з донькою, переконалася, що з нею все гаразд, і одразу повідомила у поліцію.Правоохоронці одразу ж розпочали опрацьовувати камери спостереження, слідову інформацію, склали портрет зловмисника за описом потерпілої. Завдяки ретельній та оперативній роботі схожу підозрілу особу затримали вже за пів години. Це був 35-річний мешканець Рівного, при ньому виявили і гроші, які передала потерпіла.Наразі за цим фактом розпочато розслідування за ст. 190 Кримінального кодексу України.Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу.