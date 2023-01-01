На Волині поховали захисника, який помер на бойових позиціях від серцевого нападу
Сьогодні, 11:15
2 липня в смт Заболоття на Волині попрощалися з старшим сержантом Глущуком Сергієм Юрійовичем.
Про це повідомили у громаді.
"Передчасна смерть забрала життя відважного воїна, любимого сина, батька, брата, дядька, вірного друга і побратима. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна і світла пам’ять нашому Захиснику!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, під час виконання завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України на бойових позиціях від серцевого нападу помер старший сержант Глущук Сергій Юрійович, 24.10.1977 р.н., житель смт Заболоття.
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Про це повідомили у громаді.
"Передчасна смерть забрала життя відважного воїна, любимого сина, батька, брата, дядька, вірного друга і побратима. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна і світла пам’ять нашому Захиснику!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, під час виконання завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України на бойових позиціях від серцевого нападу помер старший сержант Глущук Сергій Юрійович, 24.10.1977 р.н., житель смт Заболоття.
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