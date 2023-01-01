На Волині поховали захисника, який помер на бойових позиціях від серцевого нападу

На Волині поховали захисника, який помер на бойових позиціях від серцевого нападу
2 липня в смт Заболоття на Волині попрощалися з старшим сержантом Глущуком Сергієм Юрійовичем.

Про це повідомили у громаді.

"Передчасна смерть забрала життя відважного воїна, любимого сина, батька, брата, дядька, вірного друга і побратима. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна і світла пам’ять нашому Захиснику!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, під час виконання завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України на бойових позиціях від серцевого нападу помер старший сержант Глущук Сергій Юрійович, 24.10.1977 р.н., житель смт Заболоття.

На Волині поховали захисника, який помер на бойових позиціях від серцевого нападу


На Волині поховали захисника, який помер на бойових позиціях від серцевого нападу


На Волині поховали захисника, який помер на бойових позиціях від серцевого нападу


На Волині поховали захисника, який помер на бойових позиціях від серцевого нападу


На Волині поховали захисника, який помер на бойових позиціях від серцевого нападу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поховали захисника, який помер на бойових позиціях від серцевого нападу
Сьогодні, 11:15
Житель Черкас за 6 тисяч злив росії точні координати систем ППО
Сьогодні, 11:03
На Волині священник зв’язав скотчем дитину, бо вона рвала черешню біля костелу
Сьогодні, 10:55
Сьогодні в Гаазі відкриють центр із розслідування вторгнення росії в Україну
Сьогодні, 10:45
Перестало битися серце лікарки Волинського обласного перинатального центру
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Житель Черкас за 6 тисяч злив росії точні координати систем ППО Житель Черкас за 6 тисяч злив росії точні координати систем ППО
Сьогодні, 11:03
Сьогодні в Гаазі відкриють центр із розслідування вторгнення росії в Україну Сьогодні в Гаазі відкриють центр із розслідування вторгнення росії в Україну
Сьогодні, 10:45
Збройні сили звільнили 28,4 квадратних кілометрів територій за минулий тиждень Збройні сили звільнили 28,4 квадратних кілометрів територій за минулий тиждень
Сьогодні, 09:53
Українські воїни за добу знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків Українські воїни за добу знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків
Сьогодні, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поховали захисника, який помер на бойових позиціях від серцевого нападу
Сьогодні, 11:15
 0
Житель Черкас за 6 тисяч злив росії точні координати систем ППО
Сьогодні, 11:03
 0
На Волині священник зв’язав скотчем дитину, бо вона рвала черешню біля костелу
Сьогодні, 10:55
 0
Сьогодні в Гаазі відкриють центр із розслідування вторгнення росії в Україну
Сьогодні, 10:45
 0
Перестало битися серце лікарки Волинського обласного перинатального центру
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8