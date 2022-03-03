Сьогодні в Гаазі відкриють центр із розслідування вторгнення росії в Україну

Сьогодні в Гаазі відкриють центр із розслідування вторгнення росії в Україну
У понеділок, 3 червня, у Гаазі відкриється Міжнародний офіс із розслідування вторгнення росії в Україну. Це стане першим кроком до трибуналу над московським режимом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

До Міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії (ICPA) входять прокурори з Києва, ЄС, США та Міжнародного кримінального суду (МКС).

Центр проведе розслідування та збере докази як проміжний крок перед створенням спеціального трибуналу, який має притягнути до відповідальності кремлівських чиновників за розв'язання війни проти України.

Високопосадовці проведуть пресконференцію в ICPA у штаб-квартирі судового агентства ЄС Євроюст. Серед них - генеральний прокурор України Андрій Костін, прокурор МКС Карім Хан, помічник генерального прокурора США Кеннет Політе та комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Нагадаємо, що у Гаазі потрощили посольство Білорусі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Гаага
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