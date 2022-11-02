Перестало битися серце лікарки Волинського обласного перинатального центру

Перестало битися серце лікарки Волинського обласного перинатального центру
У колективі Волинського обласного перинатального центру втрата - пішла з життя завідувачка відділення новонароджених, спільного перебування матері і дитини Ліпич Людмила Панасівна.

Про це 2 липня повідомила її колега Оксана Костючик на своїй сторінці у фейсбуці.

«Палаючи іншим – згорають самі... Прості слова про долю лікарів! Порядна людина, добрий лікар, розумний керівник. Співчуття рідним. Світла і вічна пам'ять», – йдеться у дописі.

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Теги: смерть, лікарка, Волинь
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