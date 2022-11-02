Перестало битися серце лікарки Волинського обласного перинатального центру

Ліпич Людмила Панасівна.



Про це 2 липня Оксана Костючик на своїй сторінці у фейсбуці.



«Палаючи іншим – згорають самі... Прості слова про долю лікарів! Порядна людина, добрий лікар, розумний керівник. Співчуття рідним. Світла і вічна пам'ять», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У колективі Волинського обласного перинатального центру втрата - пішла з життя завідувачка відділення новонароджених, спільного перебування матері і дитиниПро це 2 липня повідомила її колегана своїй сторінці у фейсбуці.«Палаючи іншим – згорають самі... Прості слова про долю лікарів! Порядна людина, добрий лікар, розумний керівник. Співчуття рідним. Світла і вічна пам'ять», – йдеться у дописі.

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