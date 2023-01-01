Збройні сили звільнили 28,4 квадратних кілометрів територій за минулий тиждень





Про це Ганна Маляр.



За її словами, зараз там тривають важкі бої.



За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кВ.км.



Кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі:



⁃ позаминулий тиждень 6457 обстрілів

⁃ минулий тижлень 11753 обстріли



ПІВДЕНЬ



На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх.



За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кВ.км. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км2.

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