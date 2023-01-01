Збройні сили звільнили 28,4 квадратних кілометрів територій за минулий тиждень

Збройні сили звільнили 28,4 квадратних кілометрів територій за минулий тиждень
На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на - Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, зараз там тривають важкі бої.

За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кВ.км.

Кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі:

⁃ позаминулий тиждень 6457 обстрілів
⁃ минулий тижлень 11753 обстріли

ПІВДЕНЬ

На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх.

За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кВ.км. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км2.

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Теги: Росія, Україна, війна
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